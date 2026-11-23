Самое глубокое в мире извержение вулкана / © Live Science

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Ученые открыли самое глубокое в мире извержение вулкана в «Бездне Челленджера» в Марианской впадине. Это самый глубокий пирокластический вулканический поток, когда-либо найденный на планете. Геологи не ожидали увидеть какую-либо вулканическую активность именно в этом месте.

Об этом пишет Live Science.

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Извержение было найдено на глубине 20 000 футов (приблизительно 6000 метров) под поверхностью океана на стенах впадины «Бездны Челленджера», глубочайшей точки Марианской впадины и глубочайшей части океана. Это было «полным сюрпризом», сказал Роберт Стерн, почетный профессор геологических наук Техасского университета в Далласе и первый автор нового исследования, описывающий это открытие.

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Стерн рассказал, что обычно вулканическая активность не происходит так близко к океанской впадине. Учитывая чрезвычайную глубину места, образовавшая поток лава должна была иметь очень странный химический состав. Интенсивное давление морской воды на этих глубинах предотвращало бы взрывное извержение. Но потоки, наблюдавшиеся на краю «Бездны Челленджера», походили на взрывные, бурлящие газы.

«Как геолог, я бы не сказал, что это можно предположить», — сказал Суне Нильсен, не участвовавший в исследовании геохимик из Университета Лотарингии во Франции.

Самое глубокое место на Земле

«Бездна Челленджера» расположена в отдаленной западной части Тихого океана, на южном конце Марианской впадины. Там Тихоокеанская океаническая плита подталкивается под Марианскую плиту в процессе, называемом субдукцией. Во впадине, где встречаются две плиты, океаническое дно погружается на 10,9 км. Отмечается, что в это ущелье мог бы поместиться Эверест, и еще осталось бы место.

Геологи не уверены, почему впадина такая глубокая, но они нашли некоторые подсказки. Например, в Тихоокеанской плите есть разрыв, позволяющий одной узкой полосе плиты особенно быстро субдуцироваться. Кривизна плиты также очень крутая, возможно, потому что породы Марианской и Тихоокеанской плит не очень тесно связаны друг с другом, что позволяет Тихоокеанской плите погружаться и свободно изгибаться.

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Новые выводы свидетельствуют о том, что вулканизм и магма также могут играть определенную роль. Ученые исследовали сегмент передней дуги «Бездны Челленджера», пространства шириной примерно 120 миль. Там нет организованной вулканической дуги. А есть океанический хребет. Пространство между этим хребтом и впадиной должно было быть вулканически тихим.

Камеры глубоководного дистанционно управляемого аппарата Jason/Medea зафиксировали странные, похожие на блины горные породы в трех разных местах на 60-мильном участке впадины. Образцы, доставленные на борт корабля, обнаружили породу, встроенную вулканическим стеклом.

Исследователи сейчас определяют возраст породы. Но вулканическое стекло обычно быстро размывается в океане. Поэтому наличие стекла свидетельствует о том, что извержения были достаточно недавними.

«Они не вчерашние, но я не думаю, что им миллион лет», - сказал Стерн.

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По словам Стерна, извержения в «Бездне Челленджера» могли быть вызваны сверхкритической жидкостью — странным состоянием, чем-то средним между газом и жидкостью.

«Мы просто не знаем, как эта магма будет вести себя на этих глубинах», — сказал Стивен Селф, вулканолог из Калифорнийского университета в Беркли, не участвовавший в исследовании.

Наблюдения миссии также свидетельствуют о том, что земная кора этого региона растягивается двумя разными способами. На востоке растяжение вызвано механическим растяжением земной коры. На западе вулканические извержения растягивают земную кору. Это удивительное открытие, сказал Нильсен, не дав ясного объяснения.

Стерн и его коллеги подозревают, что эти две плиты основывают новую зону субдукции в этой западной части. Это было бы увлекательным открытием. Зоны субдукции двигаются в течение десятков миллионов лет, и исследователи мало что знают о том, как начинаются новые.

Геохимические исследования пород, которые Стерн и его команда извлекли, могут ответить на вопрос о том, откуда взялась скамья, создававшая пирокластические потоки, и почему этот странный регион может генерировать магму там, где ее не должно быть.

«Этот регион действительно необычен для нашей планеты, и здесь возникает немало вопросов: Что, действительно? Подождите, как это? Ладно, да, пожалуй, возможно». Это очень интересно», — сказал Нильсен.

Напомним, что катастрофическое извержение вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма может повлечь за собой «мегацунами», которое достигнет восточного побережья США в течение нескольких часов. По самому худшему сценарию, огромная часть западного склона вулкана может отколоться и упасть в океан. Это поднимет возле острова начальную волну высотой почти 1000 метров.

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