Как IQOS и бездымные продукты уменьшают вред от курения: исследования ученых

Как часто вы слышали, что капля никотина убивает лошадь? Что никотин вызывает онкологию?

Отчет Scientific Updates развенчал эти и другие мифы, связанные с никотином.

Последствия курения могут привести к 20 видам и подвидам онкологии. Однако никотин не является причиной их развития. Это природное вещество, содержащееся в томатах, картофеле, чайных листьях и других продуктах семейства пасленовых. Никотин производится и в человеческой печени, участвуя в обмене веществ. В процессе курения никотин начинает поступать в организм извне, и печень перестает производить его самостоятельно. Так возникает зависимость.

Однако в процессе курения сигареты в организм попадает не только никотин. Вместе с сигаретным дымом курильщик вдыхает 6000 опасных химических веществ, в том числе канцерогенов. Они высвобождаются в процессе горения табака – температура на кончике сигареты повышается до 9000С, что провоцирует химическую реакцию. Воздействию этих веществ подвергается не только сам курильщик, но и люди вокруг.

Никотин вызывает зависимость, но основной вред организму наносит не он, а продукты горения. Для курильщиков, которые по каким-то причинам не могут отказаться от никотина, ученые разработали альтернативные продукты, исключающие горение и дым. Они доставляют никотин в кровь через кожу (пластыри) или слизистую (электронные сигареты, системы для электрического нагрева табака). Последняя группа бездымных продуктов повторяет ритуал курения и сохраняет скорость доставки никотина в организм, поэтому такие продукты считаются наиболее эффективными альтернативами сигаретам при химической и психологической зависимости. А образующийся вместо дыма аэрозоль уменьшает количество вредных и потенциально вредных веществ до 95%.

Относительно пассивного курения исследования доказали, что использование качественных и проверенных электронных систем в помещении не влияет негативно на воздух, а значит, и людей вокруг.

В последнем отчете Scientific Updates собраны научные данные о влиянии сигарет и никотинсодержащих продуктов на здоровье человека. Например, в ходе клинических исследований, проведенных Luedicke et al. и Haziza et al ., у участников, перешедших из сигарет на системы для электрического нагрева табака (IQOS), наблюдалось снижение уровня СО в крови уже через 24 часа. Это снижение было почти таким же, как у бросивших курить. Согласно отчету, после перехода на IQOS в течение 1-5 дней у пользователей сократилось содержание окиси углерода в крови. Через три месяца наблюдалось улучшение функции дыхания и облегчение кашля, уменьшение воспаления, связанного с курением, снижение окислительного стресса и уровня холестерина. А после полугода – нормализовалась функция работы легких по сравнению с периодом, когда пользователи курили сигареты, и снизился общий риск здоровья.

IQOS в 2020 году получил статус продукта с модифицированным риском от Управления по продовольствию и медикаментам (FDA). Управление также выдало разрешение на продажу устройства в США, отметив, что коммерциализация этого продукта может оказать положительное влияние на уровень общественного здоровья. А в октябре этого года британское правительство разрешило производителям электронных сигарет проходить лицензирование наравне с другими лекарствами. Это значит, что на государственном уровне врачи могут выписывать электронные сигареты пациентам, которые не могут бросить курить обычные сигареты.

Полный отказ от курения и никотина является лучшим решением для исключения рисков развития курения. Но если бросить невозможно, каждый курильщик должен иметь достоверную информацию об альтернативах. Их использование позволит снизить вред всем системам организма по сравнению с продолжением курения. Подробнее о свойствах бездымных продуктов читайте в материале Liga.net.

Использование IQOS не исключает всех рисков. Аэрозоль содержит никотин, вызывающий привыкание. Предназначен для использования только совершеннолетними.