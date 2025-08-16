Как искать жизнь на Марсе: британские ученые предложили неожиданное решение

Марсоходы, уже работающие на Черной планете, способны искать маркеты живых существ.

Реклама

Британские ученые из Имперского колледжа Лондона разработали новый метод, который может подтвердить присутствие живых организмов на Марсе с помощью уже находящихся на Красной планете приборов.

Об этом пишет IFLScience.

Поиск жизни вне Земли — сложный процесс, но исследователи Соломон Гирш и профессор Марк Сефтон из Имперского колледжа Лондона нашли простой способ искать молекулы, свидетельствующие о наличии живых клеток.

Реклама

Если на Марсе есть живые существа, и их биология сродни земной, то клетки этих созданий должны иметь мембраны, состоящие из специфических жировых молекул, известных как интактные полярные липиды (IPLs). Эти липиды являются отличным маркером живых организмов, поскольку они быстро разрушаются после гибели клетки – через несколько часов или дней.

Ученые обнаружили, что марсоходы NASA Curiosity и Perseverance, а также будущий велосипед Rosalind Franklin Европейского космического агентства, а также зонды Viking, приземлившиеся на Марсе еще в 1970-х годах, оснащены необходимым инструментом — газовым хроматографом-масс-спектрометром.

Этот прибор нагревает образец, затем идентифицирует химический состав определенных молекул. Когда команда ученых тестировала, как GC-MS реагирует на IPL живых бактерий, они зафиксировали четкий скачок на графике.

«Мы, очевидно, еще не нашли никаких доказательств существования инопланетян, но если бы мы что-то нашли, первым вопросом после того, как мы узнаем, что это сигнал жизни, было бы: живет ли это прямо сейчас? Это техника, которую мы могли бы использовать, применяя существующие системы, чтобы определить, что-то живое или нет», — рассказал Гирш.

Реклама

Теперь команда планирует проверить, смогут ли инструменты, которые сейчас направляются к ледяным спутникам Юпитера, также обнаружить эти липиды. Возможно, им удастся найти какую-нибудь живую клетку, выброшенную в космос гейзером.

Напомним, оговорка Стивена Гокинга об опасности контакта с инопланетными цивилизациями снова оказалась в центре внимания. Ученые предупреждают: к Земле приближается таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS, который может оказаться искусственным и даже враждебным космическим аппаратом.