Как искусственный интеллект применяют в военных целях: обзор потрясающих технологий

Китай стремится стать мировым лидером в разработке искусственного интеллекта к 2030 году, определив эту технологию ключевой для "интеллектуальной войны".

Внимание к искусственному интеллекту в 2023 году позволило военным разных стран более открыто обсудить некоторые из интереснейших применений этой технологии.

Издание FOX News подготовило обзор наиболее потрясающих изобретений.

Чудо-танк

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила танк Barak на основе искусственного интеллекта. Он может создавать 360-градусный обзор поля боя.

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Оператор ЦАХАЛа может идентифицировать цели как впереди, так и позади своего танка благодаря специально разработанному шлему, помогающему ему фильтровать данные с поля боя. Танк также бесперебойно передает информацию другому соседнему танку, который может немедленно реагировать на данные и идентифицировать цель.

Полковник Бени Аарон, командир 401-й бронетанковой бригады, рассматривает танк Barak как историческое событие и "национальную миссию для победы в следующей военной кампании".

Виртуальное поле боя

В Германии представили среду виртуальной реальности, которая позволит быстрее и шире тестировать оружие.

Разработчик 21 Strategies Ивон Хофштеттер описал свой проект GhostPlay как отличный способ симулировать сложные сценарии боевых действий. "В результате можно добиться гибкости и преимущества на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях", — утверждает он.

Преимуществом этой платформы является то, что с помощью агрегирования спутниковых фотографий и локальных баз данных она воспроизводит подробную среду, в которой будут использованы боеприпасы.

Рой "умных" беспилотников

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В июне 2023 года альянс Австралии, Соединенного Королевства и США провел военные учения, включавшие развертывание группы беспилотников, управляемых ИИ. Беспилотники обнаруживали и отслеживали военные цели "в репрезентативной среде в реальном времени".

"Самым очевидным преимуществом управляемых с помощью искусственного интеллекта роев беспилотных летательных аппаратов является то, что если их запрограммировать загодя, рой может очень хорошо выполнять свои задачи без необходимости дистанционного управления", — отметил бригадный генерал в отставке. Ури Энгельхард.

Тайны Китая

Китай стремится стать мировым лидером в разработке искусственного интеллекта к 2030 году, определив эту технологию ключевой для интеллектуальной войны.

Уже сейчас Китай является мировым лидером в распознавании лиц и технологиях обработки естественного языка, но хранит молчание относительно производства аппаратного обеспечения, включая самые современные фабрики по производству полупроводниковых микросхем и программного обеспечения для автоматизации электронного проектирования.

Напомним, вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что Украина активно использует искусственный интеллект и его технологии (ИИ) на войне.

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