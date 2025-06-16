Как изменится человечество в течение 10 лет с помощью ИИ - прогноз

Искусственный интеллект / © Pixabay

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Через 10 лет искусственный интеллект достигнет уровня всеобщего интеллекта, кардинально изменит жизнь человечества, откроет новые горизонты в медицине, экологии и энергетике, обеспечит радикальный достаток и поможет колонизировать космос, начав эпоху процветания.

Об этом пишет Wired.

Генеральный директор DeepMind, британский ученый Демис Гассабис, сделал важнейший прогноз относительно будущего технологий и человечества. По его словам, существует примерно 50-процентная вероятность, что сильный или общий искусственный интеллект (ИИИ) появится уже в течение следующих 5-10 лет, то есть около 2030 года.

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Этот прорыв в развитии искусственного интеллекта, по мнению Гассабиса, знаменует начало новой эры — времени, когда человечество сможет максимально раскрыть свой потенциал и совершить научно-технический прорыв. Он представляет, что именно эта технология позволит человеку колонизировать космос и даже галактики, что откроет беспрецедентные возможности для развития цивилизации.

Общий искусственный интеллект — это гипотетическая система, способная выполнять любые интеллектуальные задачи на уровне или даже выше человеческого мозга. Отличие от современного ИИ заключается в универсальности: ОИИ не потребует специального обучения для каждой задачи, а сможет адаптироваться и учиться самостоятельно.

Гассабис также подчеркивает, что эта технология принесет «радикальное изобилие», открывая новые знания в медицине, экологии, энергетике и поможет решить проблему неравномерного распределения ресурсов в капиталистическом мире. По его словам, ЗСИ может стать ключом к более справедливому распределению благ и улучшению жизни для всех людей.

Прогнозы такого масштаба от ведущего эксперта в сфере искусственного интеллекта свидетельствуют о том, что время глобальных изменений и научных открытий наступает гораздо быстрее, чем ранее предполагали. Будущее уже близко, и оно обещает быть революционным.

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Напомним, ранее мы писали о том, что искусственный интеллект дал неожиданный ответ о том, кто написал Библию