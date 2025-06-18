Как изменялись материки за 1,8 миллиарда лет: новая модель тектонического движения Земли

Планета Земля. / © pixabay.com

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Несмотря на впечатление стабильности, земная кора — это динамичная структура, никогда не пребывающая в полном покое. Под нашими ногами происходит непрерывное движение плавающих над разогретой мантией тектонических плит, и это движение определяет как прошлое, так и будущее планеты.

Новейшие исследования австралийских и китайских геологов позволили реконструировать движение плит за последние 1,8 млрд лет, передает IFL Science.

В этом периоде, охватывающем почти половину геологической истории Земли, ученые отследили формирование и разрушение суперконтинентов, таких, как Родина, Пангейя и Гондвана.

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Так называемый "скучный миллиард" - период между 1,8 и 0,8 миллиарда лет назад - долгое время считался стабильным с точки зрения тектонической активности. Однако новая модель демонстрирует обратное: в это время действительно происходила активная геодинамическая перестройка земной коры.

Изменения не завершились в прошлом. Сегодня мы наблюдаем процессы, которые в будущем кардинально изменят карту мира. Один из самых ярких примеров — Восточноафриканский рифт, постепенно разделяющий континент. Через 5–10 миллионов лет эта трещина может превратиться в новый океан, разделив Африку пополам.

Со схожим сценарием, но в еще более отдаленном будущем, может исчезнуть и Средиземное море. Столкновение Африканской и Евразийской тектонических плит, продолжающееся уже миллионы лет, может наконец уничтожить весь средиземноморский бассейн.

В еще более длинной перспективе Землю ждет новый суперконтинент. По расчетам, примерно через 200 миллионов лет материки снова объединятся в единую массу. Один из сценариев предполагает создание континента "Амасия" вокруг Северного полюса. Альтернативный вариант – континент "Аурика", возникающий в экваториальной зоне.

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Эти изменения происходят в масштабах, которые недоступны восприятию в пределах человеческой жизни. Но именно они формируют историю, будущее и стабильность среды, в которой мы существуем.

Посмотреть видео, демонстрирующее тектоническую эволюцию Земли можно по ссылке.

Напомним, новые научные исследования открыли, что в центре Земли сосредоточено огромное количество золота и других металлов, постепенно мигрирующих из ядра через мантию и попадающих в земную кору.