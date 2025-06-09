Кофе для миллионов людей в мире — это не просто напиток / © unsplash.com

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Ученые провели исследование и выяснили, что именно кофеин делает с нашим мозгом во время сна.

Об этом пишет издание Science Alert.

Исследователи установили, что кофеин влияет на медленные колебания электрической активности, называемые учеными дельта-, тета- и альфа-волны. Эти волны являются показателями глубочайшего, восстанавливающего сна, но кофеин делает их слабее. Особенно это видно во время фазы сна с медленным движением глаз, используемой организмом для фиксации воспоминаний и подзарядки когнитивных функций.

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Кофеин помогает нам бодрствовать и уделять внимание задачам, но он мало что делает для предотвращения ошибок, которые могут привести к таким инцидентам, как автомобильные аварии.

Он повышает энергию, снижает сонливость и может даже улучшить настроение, но совершенно не заменяет полноценный ночной сон. Хотя людям кажется, что они могут бороться с нехваткой сна с помощью кофеина, их эффективность в задачах более высокого уровня, вероятно, все еще будет недостаточной. Это одна из причин, почему недосып может быть опасным.

Кофеин, несмотря на свою популярность и бодрящие свойства, может отрицательно влиять на организм при чрезмерном употреблении, напоминают эксперты.

Ранее исследователи установили, что кофе оказывает положительное влияние на работу кишечника. О новой пользе кофе для организма читайте в новости.

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