Как комары «охотятся» на людей: ученые сделали открытие

Комары

Комары могут находить людей не только по запаху, поту или углекислым газом, но и благодаря инфракрасному излучению человеческого тела. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, которые исследовали механизмы поиска «хозяина» у комаров вида Aedes aegypti.

Об этом сообщило издание Earth.com.

Именно эти комары являются переносчиками опасных вирусов, в частности денге, желтой лихорадки и вируса Зика. По оценкам исследователей, ежегодно они вызывают более 100 миллионов случаев заболеваний в мире. Другой опасный вид — Anopheles gambiae — переносит паразита малярии, от которой, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно умирают более 400 тысяч человек. Поэтому комаров считают одними из самых опасных животных для человека.

Ученые напоминают, что только самки комаров кусают людей, ведь кровь нужна им для развития яиц. Самцы при этом не представляют опасности для людей. Именно поэтому исследователи уже более века пытаются понять, как комары настолько точно находят человека.

Ранее уже было известно, что комары ориентируются сразу на несколько сигналов. Они реагируют на углекислый газ из человеческого дыхания, запах тела, влажность кожи, тепло и даже визуальные сигналы. Однако каждый из этих механизмов имеет свои ограничения. Например, сильный ветер может мешать насекомым улавливать запахи, а зрение у комаров достаточно слабое.

Поэтому команда исследователей решила проверить, могут ли комары использовать еще один ориентир — инфракрасное излучение, которое выделяет человеческое тело. Подобной способностью обладают некоторые животные, в частности ямочные гадюки, которые обнаруживают теплокровную добычу именно благодаря тепловому излучению.

Для эксперимента самок комаров поместили в контролируемую среду с двумя отдельными зонами. В обеих зонах присутствовали запах человека и концентрация CO2, похожая на ту, которую люди выдыхают во время дыхания. Однако только в одной зоне дополнительно использовали источник инфракрасного излучения с температурой около 34 градусов Цельсия — примерно такой же, как температура человеческой кожи.

Чтобы исключить влияние обычного нагрева воздуха или контакта с теплыми поверхностями, исследователи установили специальный барьер. После этого они наблюдали за поведением насекомых и подсчитывали, сколько из них начинали вести себя так, будто ищут место для укуса.

Результаты показали, что инфракрасное излучение почти вдвое усиливало активность комаров в поиске человека. В то же время сам по себе этот сигнал не работал — он становился эффективным только в сочетании с человеческим запахом и углекислым газом.

Соавтор исследования Николас ДеБобьен отметил, что больше всего его удивила именно сила воздействия инфракрасного сигнала. По его словам, после правильной настройки параметров результаты эксперимента стали «бесспорно четкими».

Исследователи также установили, что комары способны обнаруживать такое излучение на расстоянии примерно 70 сантиметров. Ученые предполагают, что инфракрасное тепло нагревает чувствительные нейроны на кончиках усиков комаров, после чего насекомые могут реагировать на такое излучение.

Во время дополнительных тестов команда обнаружила, что после удаления кончиков усиков комары теряли способность реагировать на инфракрасное излучение.

Авторы исследования считают, что это открытие может помочь в создании более эффективных ловушек для комаров. В частности, использование источников теплового инфракрасного излучения с температурой, близкой к температуре человеческой кожи, потенциально может сделать такие ловушки более привлекательными для насекомых.

Кроме того, результаты исследования частично объясняют, почему свободная одежда лучше защищает от укусов. По словам ученых, ткань помогает рассеивать инфракрасное тепло тела, из-за чего комарам становится сложнее обнаружить человека.

