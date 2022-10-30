Как коты пролезают сквозь малые отверстия: ученые выяснили

Ученые выяснили, что способность пролезать в сверхсложных местах позволяет котам уникальный плечевой пояс.

Об этом пишет Live Science.

Исследователи говорят, что у кошек лопатки прикреплены к остальному телу только мышцами. Кроме того, ключицы кошек значительно меньше по сравнению с остальным телом.

Также у кошек есть еще один интересный вспомогательный инструмент – усы. Они помогают протискиваться через пространство. Дело в том, что усы являются волосками, которые вдвое толще шерсти. Кроме того, они расположены втрое глубже. Эти усы имеют нервные окончания, которые вместе создают высокочувствительную навигационную систему.

Таким образом, эти животные могут оценивать размер небольших пространств, куда они планируют протиснуться в небольшие пространства. Именно это позволяет пробираться через самые сложные места.

Как правило, небольшое пространство коты выбирают, когда испытывают страх или стресс. В таких условиях они чувствуют себя безопаснее. Но иногда животные просто уединяются.

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