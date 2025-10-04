Как коты влияют на здоровье человека: 4 научно доказанных эффекта

Кот / © unsplash.com

Без преувеличения, коты — одни из самых популярных домашних животных среди украинцев. Их игривые привычки, мурлыканье и привязанность приносят хозяевам не только хорошее настроение, но и пользу для организма.

Об этом сообщило издание Healthline.

Коты помогают преодолевать одиночество

Владельцы кошек часто воспринимают их как членов семьи — многие даже празднуют кошачьи дни рождения или покупают подарки любимцам. По опросам, более 80% владельцев домашних животных считают их своими «детьми». Такое отношение формирует эмоциональную связь, которая снижает уровень тревожности и одиночества.

Поведение кошек — игра с игрушками, реакция на кошачью мяту, забавные выходки — вызывает положительные эмоции и смех, что способствует выработке гормонов счастья. Ученые доказали, что владельцы кошек имеют более низкий уровень негативных переживаний и реже испытывают социальную изоляцию, чем люди, которые не держат животных.

Коты снижают уровень стресса

Коты положительно влияют на нервную систему человека, помогая успокоиться после напряженного дня. В одном из экспериментов исследователи наблюдали за 120 семейными парами, которые выполняли стрессовые задачи: решали сложные примеры или погружали руки в ледяную воду.

Участников разделили на четыре группы — тех, кто был сам, с партнером, с котом, или с котом и партнером одновременно. Наименьшее повышение давления и частоты сердцебиения зафиксировали у людей, рядом с которыми был кот. Они оставались спокойнее, допускали меньше ошибок и быстрее восстанавливались после заданий.

Ученые также отмечают, что даже короткое общение с котом — около 10 минут — может снизить уровень кортизола, гормона стресса. При длительном сосуществовании эффект становится еще более выразительным.

Коты улучшают эмоциональное состояние

Взаимодействие с котами формирует особый тип привязанности. Люди, которые имеют тесный контакт со своими любимцами, часто чувствуют спокойствие, уверенность и стабильность. Коты помогают развивать доброту, заботливость и эмпатию, что положительно влияет на отношения с окружающими.

Кроме того, кот может стать поддержкой для людей с повышенной тревожностью или трудностями в общении. Его присутствие создает атмосферу безопасности, помогая человеку чувствовать себя более раскованным.

Коты способствуют физическому здоровью

Исследование 2022 года показало, что кошки, которых хозяева берут на прогулки, имеют более тесный эмоциональный контакт со своими владельцами. Такие прогулки на свежем воздухе полезны и для животного, и для человека — они улучшают настроение, способствуют двигательной активности и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Еще один интересный факт — мурлыканье кошек. Звуки с частотой от 25 до 150 герц могут положительно влиять на сердце человека и способствовать расслаблению. Ученые предполагают, что кошачье мурлыканье уменьшает риск сердечного приступа и стабилизирует дыхание.

Таким образом, коты не только приносят радость, но и реально влияют на качество жизни. Их присутствие помогает сохранять эмоциональный баланс, улучшает физическое здоровье и делает людей счастливее.

Напомним, коты, как и люди, проходят через все жизненные этапы: от игривых котят до взрослых животных, а затем переходят в категорию старших любимцев. Этот переход требует от владельцев проявить особую чуткость, внимательность и адаптировать привычный уход.