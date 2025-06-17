Как летучие мыши распространяют смертельные вирусы: неожиданное открытие ученых

Крылань (Pteropus) / © Getty Images

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Летучие мыши являются естественными носителями многочисленных вирусов, способных вызывать зоонозные инфекции у людей. Передача патогенов может происходить как непосредственно от летучих мышей к человеку, так и через промежуточных животных носителей, что значительно повышает риск эпидемий.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Биолог из Уганды Боско Атукватсе установил фотоловушки у входа в пещеру Питон (она расположена в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде — Ред .), где обитает колония летучих мышей, а именно вид — египетские крыланы.

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The New York Times отмечает, что снятое зоологами видео с Уганды дает визуальные доказательства взаимодействия многих разных диких животных с дикими летучими мышами, показывая, сколько возможностей существует для потенциально смертельных вирусов летучих мышей, переносимых в новые виды.

На видео угандийского биолога попало 13 видов разных хищников, среди которых были крупнопятнистые генеты, африканские циветы, африканские орлы-рыбаки, африканские скальные питоны, обезьяны Л’Хоеста и бабуины.

Эти хищники охотились на летучих мышей в пещере.

«Было удивительно, сколько животных приходит есть летучих мышей именно в этом месте. Это фактически бесплатная еда для всех в этом районе», — сказал Атукваце.

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По словам исследователей, египетские крыланы фактически являются природным резервуаром для инфекционных заболеваний, в частности, смертельного для людей вируса Марбурга. Он может заражать людей непосредственно, в то время как другие вирусы сначала переходят от летучих мышей к другим живым существам, где изменяются и становятся опасными для человека. Такими промежуточными хозяевами могут становиться хищники, питающиеся крыльями.

Следующим этапом исследований станет изучение влияния опасных вирусов на хищников. Ученые сосредоточят внимание на бабуинах, особенно подверженных инфекциям. Не исключено, что значительная часть приматов может заразиться вирусом Марбурга даже с роковыми последствиями.

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