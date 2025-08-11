Как людям удается дожить до 100 лет: ученые объяснили феномен

Пожилая женщина / © pexels.com

Средняя продолжительность жизни в мире растет, но лишь немногим удается перешагнуть возрастной рубеж в 100 лет. Почему именно эти люди становятся долгожителями — до сих пор загадка для науки. Новое исследование проливает свет на один важный фактор, который может объяснить феномен столетних.

Об этом сообщает Science alert.

Столетние особенно интересны для ученых, ведь в их опыте может быть ключ к тому, как не только прожить больше лет, но и сохранить хорошее здоровье на этом пути.

Долгое время ученых интересовало: тайна заключается в умении откладывать развитие серьезных недугов, или в лучшей способности переживать их, или же в почти полном избежании определенных болезней. Чтобы получить ответ, ученые провели два масштабных исследования, сравнив жизнь долгожителей и их менее долговечных ровесников, рожденных в те же годы.

Результаты оказались красноречивыми: столетние не только реже болеют, но и гораздо медленнее накапливают диагнозы. Особенно редко они сталкиваются с опасными для жизни состояниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания.

Первое исследование охватило 170 787 жителей уезда Стокгольм, рожденных между 1912 и 1922 годами. Исследователи проследили их состояние здоровья в течение 40 лет — от 60-летнего возраста и до смерти или до достижения 100 лет. Анализировали риски инсульта, инфаркта, переломов шейки бедра и различных видов рака.

Оказалось, что будущие долгожители еще в зрелом возрасте имели меньше серьезных диагнозов, и эта тенденция сохранялась всю жизнь. Например, в 85 лет инсульт пережили лишь 4% будущих столетних, тогда как среди тех, кто дожил лишь до 90-99 лет, этот показатель достигал 10%.

Даже в 100-летнем возрасте риск болезней у столетних оставался ниже, чем у людей, которые прожили меньше. Так, инфаркт перенесли 12,5% столетних, тогда как среди тех, кто дожил до 80-89 лет, этот показатель превышал 24%. Это свидетельствует, что секрет — в отсрочке или даже избежании опасных возрастных болезней, а не только в умении их переживать.

Второе исследование включало более широкий перечень — 40 различных состояний, от легких до тяжелых, среди которых гипертония, сердечная недостаточность, диабет. Было проанализировано 274 108 шведов, рожденных в течение 1920-1922 годов, за которыми наблюдали от 70-летнего возраста до смерти или до 100 лет. Столетние составляли лишь 1,5% выборки.

Выводы снова подтвердили: у них было меньше диагнозов, а процесс накопления болезней происходил медленнее. Часто проблемы ограничивались только одной системой организма, что значительно облегчало лечение.

Сердечно-сосудистые болезни оставались самыми распространенными среди всех групп, но у столетних они случались реже. В 80 лет сердечно-сосудистые проблемы имели лишь 8% долгожителей против 15% тех, кто умер в 85.

Они также лучше сохраняли психическое здоровье — реже страдали от депрессии и деменции. Большинство все же сталкивались с несколькими хроническими состояниями, но это случалось значительно позже — примерно в 89 лет. И даже в 90+ они не испытывали резкого ухудшения состояния, в отличие от других.

В чем секрет столетних?

Способность откладывать или избегать болезней несмотря на долгую жизнь показывает, что старение может быть медленнее, чем принято считать. Это ставит под сомнение идею о том, что больше прожитых лет автоматически означает больше диагнозов.

Вероятно, исключительное долголетие — это особый тип старения, обусловленный сочетанием генетики, образа жизни и среды.

Следующий шаг исследований — определить, какие именно факторы предусматривают жизнь до 100 лет и как они действуют на протяжении жизни. Понимание этого механизма может стать ключом к более долгой и здоровой жизни для всех нас.

Напомним, шведские ученые проанализировали биомаркеры 44 тыс. людей в возрасте 64-99 лет, чтобы выявить общие черты тех, кто дожил до 100 лет. Долгожители обычно имели после 60 лет более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, редко — экстремальные показатели. Низкий холестерин и железо, а также высокие уровни глюкозы, креатинина и печеночных маркеров уменьшали шансы на долголетие.