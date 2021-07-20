Как миллиардер Безос на собственной ракете за 10 минут слетал в космос: фото и видео

Как миллиардер Безос на собственной ракете за 10 минут слетал в космос: фото и видео

Капсула, которая поднялась на высоту более 100 км, успешно приземлилась.

Самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, основатель компании Amazon Джефф Безос 20 июля успешно слетал в космос и вернулся на Землю. Автоматизированная ракета New Shepard, которая разработана компанией Безоса, поднялась на высоту более чем 100 километров от поверхности Земли. Сам полет длился несколько больше 10 минут. На борту вместе с американским миллиардером были его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Как прошел полет американского миллиардера Джеффа Безоса на космос, и что говорят члены экипажа, читайте в материале ТСН.ua.

Запуск ракеты и пребывания в космосе

Космический полет был приурочен к 52-й годовщине миссии Аполлон-11, в день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну. Дата является символической лично для Безоса, который мечтал побывать на космосе. Полетел экипаж в строго определенное время в 16:00 по киевскому времени.

Ракета компании Blue Origin впервые в истории вынесла капсулу с экипажем пересекла границу в 100 км, которую называют линией Кармана — именно там начинается космос. Компанию Безосу в этом путешествии составили:

его брат Марк;

участница программы подготовки астронавтов, 82-летняя летчица Уолли Фанк;

18-летний Оливер Дэмен (коммерческий клиент).

Следует заметить, что на ракете не было ни одного профессионального космонавта. Кроме того, этот полет установил два мировых рекорда: в космосе побывали молодой и самый старший астронавты.

Капсула корабля New Shepard с пассажирами отделилась от ракеты-носителя и 4 мин находилась в невесомости. Пассажирам было разрешено отстегнуть ремни и почувствовать настоящую невесомость, увидеть кривизну горизонта.

"Примерно за три минуты космонавты получают предупреждение сесть на свои места. И в этот момент у них есть около 30 секунд", — пояснил конструктор капсулы Гэри Лай перед запуском.

скриншот с видео

После этого капсула с экипажем на трех специальных парашютах вернулась в 16:22 на Землю. В общем полет длился 10 минут 20 секунд. Капсула села в пустыне Западного Техаса.

"Синий контроль, Безос. Лучший день!" — сказал Безос, находясь в полете.

Blue Origin successfully completes its first crewed spaceflight with Bezos in tow https://t.co/0zHLxqOcNX pic.twitter.com/H9bRTkEfU9 — TechSpot (@TechSpot) July 20, 2021

До конца года компания планирует провести еще два полета. В общем New Shepard рассчитан на 6 пассажиров.

"You are going to space!"



Jeff Bezos and three passengers blast off toward the edge of space in historic #BlueOrigin flight. https://t.co/A0eR1oJLjm pic.twitter.com/rrh29y0Dcv — ABC News (@ABC) July 20, 2021

Эмоции Безоса и других пассажиров ракеты после полета

Капсулу с Безосом, его братом Марком и еще двух пассажиров встретили возгласами работники компании американского миллиардера Blue Origin, которые наблюдали за полетом. После приземления они помогли открыть люк, чтобы "космонавты" вышли. Все четверо предстали перед камерами в приподнятом настроении, улыбаясь и обнимая персонал.

WATCH: Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk, and Oliver Daemen emerge from Blue Origin capsule after successful launch to the edge of space. https://t.co/ggHEckNP6S pic.twitter.com/5JQFSLKqzb — NBC News (@NBCNews) July 20, 2021

"Лучший день. Я был удивлен, насколько легко быть в невесомости. Это как плавание", — сказал Джефф Безос сразу после приземления.

После этого они пошли готовиться к пресс-конференции и интервью.

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