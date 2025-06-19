Как мозг решает, какие запахи приятны, а какие отвратительны: исследование

Неприятный запах / © Pexels

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Ученые из Университета Флориды впервые подробно описали, как мозг классифицирует запахи как хорошие или плохие. Это открытие объясняет, почему определенные ароматы вызывают такие сильные реакции — и как это знание может улучшить здоровье.

Об этом сообщает Earth.com.

Если вас когда-нибудь раздражал запах разогретой рыбы или радовал аромат свежего хлеба, вы знаете, насколько сильно запахи могут вызывать эмоции. Но как мозг решает, что приятно, а что отвратительно? Исследователи впервые подробно описали, как мозг классифицирует запахи как приятные или неприятные.

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«Запахи очень мощно влияют на эмоции. Считается, что обоняние способно вызвать более сильные эмоции, чем, скажем, картина или песня», — отметил руководитель исследования, профессор фармакологии Дэн Вессон.

Исследование было сосредоточено на миндалевидном теле — центре эмоций мозга, который тесно связан с обонятельной системой.

«Это то, что мы имеем в виду, когда говорим, что обоняние — наш самый эмоциональный орган чувств», — добавила автор исследования Сара Сниффен.

Ученые исследовали мышей — у них нейробиология схожа с человеческой. Мыши, как и люди, могут ассоциировать запахи с приятными или неприятными событиями. Анализируя активность мозга, исследователи обнаружили два типа клеток в миндалевидном теле, определяющих эмоциональное значение запаха. Оба типа клеток могут вызывать как положительные, так и отрицательные реакции — в зависимости от того, куда именно они посылают сигналы.

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«Это может сделать запах приятным или отвратительным для вас. Все зависит от того, куда эти клетки проецируются в мозге», — объяснил Вессон.

Как запахи влияют на ежедневную жизнь?

Хотя реакция на запах может казаться незначительной, для некоторых людей она имеет большое значение — особенно при повышенной чувствительности, как в случае ПТСР, тревожности или аутизма.

«Мы постоянно вдыхаем запахи. Для кого-то это неважно, но для других это может существенно влиять на повседневную жизнь», — отметила Сниффен.

Например, у пациента запах клиники может вызвать тревогу из-за негативного опыта с предыдущих процедур.

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Понимание того, как именно мозг обрабатывает запахи, может помочь создать новые методы лечения. Возможно, в будущем удастся с помощью лекарств снижать негативные реакции или возвращать эмоциональное удовольствие — например, в случаях потери аппетита.

«Эмоции частично определяют качество нашей жизни, и мы начинаем лучше понимать, как они формируются в мозге. Знание о влиянии среды на наши ощущения может сделать нас счастливее и здоровее», — рассказал Вессон.

К слову, энтимологи выяснили причины странного феномена: почему не все люди чувствуют запах муравьев и чем вообще пахнут эти насекомые. Так, самой частой ассоциацией с запахом муравья был голубой сыр.