Сознание называют центром человеческого бытия / © Pixabay

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Американские нейробиологи предложили теорию, согласно которой сознание порождают бегущие волны, и именно они согласовывают работу миллиардов нейронов.

Об этом сообщает IFL Science.

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Исследователи опираются на принцип смешанной селективности — каждый нейрон изменяет разряды в зависимости от сигналов и контекста и участвует в нескольких мыслительных процессах.

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Когда пики двух волн совпадают, они усиливают друг друга, а когда пик встречает впадину — гасятся. Так возникают новые состояния мозга.

«Сознание возникает тогда, когда эти динамические волновые паттерны приводят кору в организованное, глобально интегрированное состояние, естественно связывающее широко распределенную активность и влияющее на нее», — пояснили исследователи.

Разряды нейронов в ответ на внешние стимулы порождают колебания, расходящиеся мозгом как волны и организующие разряды больших групп нейронов. Аналоговые вычисления, в отличие от цифровых, не разбивают все на шаги.

Также они выяснили, что сознание может возникать в сенсорных зонах в задней части мозга, именно они обрабатывают изображение и звук. Раньше эту роль отводили лобной доле.

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Напомним, американские ученые из Гарвардского университета впервые вырастили органоиды человеческого мозга. Они были всего размером с горошину перца, но непрерывно развивались и старели в лаборатории семь лет. Предыдущий мировой рекорд продолжительности жизни подобных тканей составлял менее двух лет.

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