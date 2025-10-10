Apple готовит прорыв в дизайне смартфонов

Apple готовится к выпуску первого сложного iPhone, который может стать одной из самых инновационных разработок компании за последние годы. По информации инсайдеров, будущий гаджет соединит два премиальных материала — титан и алюминий, создавая легкий, но очень крепкий корпус.

Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на аналитика Джеффа Пу.

По его словам, первая раскладушка от Apple запланирована к выходу в 2026 году. Источник описывает новое устройство как «два iPhone Air, соединенные рядом», намекающее на форм-фактор гибкого смартфона, похожего на современные флагманские «флип» или «фолд"-модели.

Уникальная комбинация материалов

Аналитик отмечает, что Apple экспериментирует с гибридной конструкцией, где титан может использоваться для элементов рамки благодаря своей жесткости и стойкости к царапинам, а алюминий для других частей корпуса, чтобы уменьшить общий вес устройства.

Пока неясно, будет ли это единственный каркас из композитного сплава, или компания применит разные металлы в разных сегментах конструкции. В любом случае такой подход может обеспечить баланс между прочностью, легкостью и эффективностью теплоотвода.

Новый подход после серии iPhone 17

Напомним, в только что представленной серии iPhone 17 компания вернулась к алюминиевым корпусам (за исключением iPhone Air, сохранившего титановую рамку). Это решение помогло Apple улучшить теплоотвод и сделать работу смартфонов более стабильной во время больших нагрузок.

Впрочем, будущий складывающийся iPhone обещает стать симбиозом двух материалов, что, вероятно, позволит создать совершенно новый тип конструкции для мобильного рынка.

Чего ждать от первой «раскладушки» Apple

Пока Apple не раскрывает официальные подробности о дизайне или технических характеристиках будущего устройства. Тем не менее, эксперты предполагают, что гибкий iPhone может стать новым флагманом в категории премиум-гаджетов, который задаст тренд на годы вперед.

