Как на окраине Солнечной системы появились "снеговики": астрономы нашли объяснение

"Снеговик" в поясе Койпера / © NASA

Многие ледяные объекты во внешней части Солнечной системы, которую называют поясом Койпера, своей формой напоминают снеговиков. Астрономы нашли объяснение их образования.

Исследование, в котором ученые описывают это явление, опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

В поясе Койпера, который простирается за орбитой Нептуна, можно наблюдать ледяные объекты, которые являются строительными блоками планет, оставшихся со времен создания Солнечной системы более 4,5 миллиарда лет назад. Примерно 10% из них являются контактно-двойными объектами. То есть они имеют форму двух соединенных сфер, а потому похожи на снеговиков.

Впервые фотографии контактно-двойных объектов сделал аппарат NASA «Новые горизонты» в 2019 году. Эти планетезимали сформировались из частиц пыли в протопланетном диске, окружающем Солнце. Их столкновения со временем привели к появлению всех известных планет Солнечной системы. Но часть этих строительных блоков оказалась в поясе Койпера практически в первоначальном виде.

Как показало моделирование, которое применили ученые во время исследования, орбиты таких объектов могли сильно сближаться, что приводило к гравитационному коллапсу, пока два объекта не начинали сливаться в один. Но при этом они сохраняли свою округлую форму.

Ученые считают, что «снеговики» сохраняют свою форму, поскольку не сталкиваются с другими объектами. Без столкновения ничто не сможет их поделить.

Наблюдения показали, на поверхности большинства контактно-двойных объектов нет кратеров. Отсутствие столкновений подтверждает также проведенное моделирование.

Ученые и раньше предполагали, образование этих объектов связано с гравитационным коллапсом, но они не могли полностью проверить эту идею. Новая модель является первой, которая включает физику, необходимую для создания контактно-двойных объектов.

Астрономы считают, что их модель поможет ученым понять и другие объекты, состоящие не из двух, а трех и более объектов, соединенных гравитацией.

Напомним, бывшая девятая планета Солнечной системы Плутон сейчас имеет статус карликовой. Его вытянутая орбита и ледяная область Томбо привлекают внимание астрономов.