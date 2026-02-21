- Дата публикации
Как на окраине Солнечной системы появились "снеговики": астрономы нашли объяснение
Ледяные объекты странной формы являются строительными блоками планет, оставшихся со времен создания Солнечной системы более 4,5 миллиарда лет назад.
Многие ледяные объекты во внешней части Солнечной системы, которую называют поясом Койпера, своей формой напоминают снеговиков. Астрономы нашли объяснение их образования.
Исследование, в котором ученые описывают это явление, опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
В поясе Койпера, который простирается за орбитой Нептуна, можно наблюдать ледяные объекты, которые являются строительными блоками планет, оставшихся со времен создания Солнечной системы более 4,5 миллиарда лет назад. Примерно 10% из них являются контактно-двойными объектами. То есть они имеют форму двух соединенных сфер, а потому похожи на снеговиков.
Впервые фотографии контактно-двойных объектов сделал аппарат NASA «Новые горизонты» в 2019 году. Эти планетезимали сформировались из частиц пыли в протопланетном диске, окружающем Солнце. Их столкновения со временем привели к появлению всех известных планет Солнечной системы. Но часть этих строительных блоков оказалась в поясе Койпера практически в первоначальном виде.
Как показало моделирование, которое применили ученые во время исследования, орбиты таких объектов могли сильно сближаться, что приводило к гравитационному коллапсу, пока два объекта не начинали сливаться в один. Но при этом они сохраняли свою округлую форму.
Ученые считают, что «снеговики» сохраняют свою форму, поскольку не сталкиваются с другими объектами. Без столкновения ничто не сможет их поделить.
Наблюдения показали, на поверхности большинства контактно-двойных объектов нет кратеров. Отсутствие столкновений подтверждает также проведенное моделирование.
Ученые и раньше предполагали, образование этих объектов связано с гравитационным коллапсом, но они не могли полностью проверить эту идею. Новая модель является первой, которая включает физику, необходимую для создания контактно-двойных объектов.
Астрономы считают, что их модель поможет ученым понять и другие объекты, состоящие не из двух, а трех и более объектов, соединенных гравитацией.
Напомним, бывшая девятая планета Солнечной системы Плутон сейчас имеет статус карликовой. Его вытянутая орбита и ледяная область Томбо привлекают внимание астрономов.