Как на самом деле выглядит Луна: астронавты NASA шокировали подробностями
Экипаж NASA делится, что видит на Луне то, чего нельзя увидеть с Земли. Как отличается Луна и чего мы о ней не знаем?
Миссия Artemis II находится в середине своего полета. Каждый день астронавты передают полезные сведения, среди которых и то, что Луна существенно отличается вживую и с Земли. Экипаж миссии NASA поделился, чего не видно людям с планеты Земля.
По словам астронавтов, мы видим совсем не ту Луну с Земли. Подробностями делится Space.com.
Какая Луна на самом деле: что говорят астронавты NASA
«Луна, которую мы видим, — это совсем не та Луна, которую вы видите с Земли», — делится специалист миссии Кристина Кох. К слову, Кристина является первой женщиной, которая полетела на Луну.
На четвертый день путешествия членам экипажа миссии Артемида-2 удалось сделать снимок Луны — на ней Луна ориентирована так, что Южный полюс находится вверху, а бассейн Ориентале — на правом краю лунного диска.
Так Артемида-2 в первый раз показала людям весь бассейн. Астронавты продолжат свои наблюдения с разных ракурсов, пока будут приближаться к Луне.
Экипаж до сих пор в восторге от увиденного и не сдерживает эмоции. Командир миссии Рид Вайзман добавил, что это именно то, что он видел во время тренировок, но в трех измерениях. Вайзман назвал зрелище невероятным и потрясающим.
Экипаж передавал с помощью радио все данные о лунных кратерах, больших базальтовых равнинах, изменениях яркости и каждой важной мелочи.
Астронавты решили даже выключить свет в кабине космического корабля Орион, чтобы лучше рассмотреть Луну.
Данные от астронавтов крайне важны, ведь ученые интересуются Восточным бассейном — огромным кратером на обратной стороне Луны. Он только начал появляться в поле зрения и не был доступен раньше.
«Мы можем видеть Ориентале невооруженным глазом. Луна такая яркая. Мы отчетливо видим всю долину Ориентале. Аристарх, Коперник — все легко видно. Это ошеломляюще», — поделился Рид Вайзман.
Миссия Artemis II: что известно
Миссия Artemis II или Артемида-2 — это третий полет космического корабля «Орион» и одновременно первая пилотируемая миссия. Artemis II стартовал 2 апреля в 1:35 по киевскому времени из космического центра имени Кеннеди. Миссия продлится 10 дней.
В полете принимают участие астронавты NASA Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Гансен.
Космическая капсула должна пролететь над Луной и возвратиться на Землю.
У миссии уже было несколько проблем — временная потеря связи с астронавтами, задымление на борту корабля, неисправность туалета. Все вызовы удалось преодолеть.