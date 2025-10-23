Как NASA выбирает астронавтов и почему смех стал новым критерием отбора

Смех / © Pexels

Специалисты NASA пришли к выводу, что смех может отражать эмоциональный интеллект человека. Это открытие повлияло даже на процедуру отбора астронавтов — отныне во внимание принимают не только профессиональные навыки, но и личностные черты кандидатов.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Об этом говорится в книге журналиста Чарльза Дахигга «Суперкоммуникаторы: как разблокировать тайный язык связи». Автор описал исследование, которое NASA проводило еще в 1980-х годах, когда агентство столкнулось с проблемой психологической совместимости экипажей. Тогда выяснилось, что многие астронавты, которые длительное время работали вместе в замкнутом пространстве, имели трудности в общении, впадали в депрессию или конфликтовали.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, NASA начало изучать личностные характеристики кандидатов. Исследователи просмотрели видеозаписи интервью успешных астронавтов и заметили закономерность: те, кто во время разговора смеялся синхронно с интервьюером, имели более высокие показатели эмоционального интеллекта. Такие люди легче адаптировались к коллективу, лучше преодолевали стресс и поддерживали хорошие отношения с коллегами.

Ученые объясняют, что отражение смеха — это проявление эмпатии и способности «считывать» эмоциональное состояние других. Люди с высоким эмоциональным интеллектом склонны воспроизводить реакции собеседников, что помогает им создавать атмосферу доверия и согласия.

Сегодня NASA продолжает использовать подобные методы отбора. При подготовке к миссии на Марс особое внимание уделяется не только техническим знаниям, но и психологической совместимости команды. Для этого применяют модель личности «Большой пятерки», которая оценивает такие черты, как доброжелательность, экстраверсия, эмоциональная стабильность и открытость к новому опыту.

По мнению специалистов, чувство юмора остается одним из важнейших качеств для экипажа, ведь помогает поддерживать моральное состояние, снижает уровень напряжения и способствует разрешению конфликтов в замкнутом пространстве.

Напомним, несмотря на десятилетия исследований, полет человека на Марс до сих пор остается лишь проектом будущего. И если инженеры уже разрабатывают ракеты, способные долететь до Красной планеты, то медики NASA предупреждают: наибольшая опасность кроется не в технике, а в физиологии человека.