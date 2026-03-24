Как найти разряженный iPhone: функция Apple, о которой не все знают

Даже если iPhone потерялся и его аккумулятор полностью разрядился, устройство еще может оставаться «на радаре». Это возможно благодаря функции «Найти мой» (Find My), которая работает через специальную сеть Apple.

Об этом сообщило издание Supercar Blondie.

В компании объясняют: на поддерживаемых моделях включенная сеть «Найти мой» позволяет отслеживать iPhone до 24 часов после выключения или до пяти часов в режиме резервного питания.

Впрочем, эту функцию нужно активировать до того, как устройство будет потеряно. Для этого следует зайти в настройки, выбрать свой профиль, далее — раздел «Найти мой» и включить три опции: «Найти мой iPhone», «Найти сеть» и «Отправить последнее местонахождение».

Последний параметр особенно важен: он автоматически передает координаты устройства, когда уровень заряда становится критически низким. Благодаря этому даже после полного выключения можно увидеть, где iPhone был в последний раз.

Если смартфон исчез, его можно найти через приложение «Найти мой» на другом устройстве Apple или через iCloud. Сервис покажет либо текущее местоположение, либо последнюю зафиксированную точку.

Кроме того, пользователи могут активировать режим потери, который блокирует телефон, защищает личные данные и позволяет оставить контактную информацию на экране — на случай, если устройство найдут.

Напомним, ранее украинцев предупредили об угрозе для миллионов iPhone. Злоумышленники могут вытащить из смартфонов данные, включая пароли Wi-Fi, текстовые сообщения, историю звонков, местонахождение, SIM-карты и прочее.