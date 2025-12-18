Как не "убить" свой ноутбук: 5 привычек, которые незаметно разрушают технику

Ноутбук / © pexels.com

Реклама

Часто мы списываем замедление работы компьютера в его возраст. Однако в большинстве случаев пользователи сами ускоряют «смерть» гаджета небрежным поведением.

Об этом пишет «24 Канал».

Большинство пользователей обожают работать с ноутбуком в постели. Однако одеяло, подушка или даже ваши колени перекрывают вентиляционные отверстия, обычно расположенные снизу.

Реклама

Без циркуляции воздуха вентиляторы начинают работать на грани, но это не спасает от перегрева. Постоянно высокая температура высушивает термопасту и убивает аккумулятор, что впоследствии приводит к серьезному торможению системы.

Также блок питания часто становится дефицитным товаром, как только модель снимают с производства. Пользователи привыкли туго сматывать кабели узлами, что приводит к внутренним изломам. Чтобы не искать сомнительные аналоги, работающие по полгода, сворачивайте провода свободными кольцами и держите их подальше от ножек стульев.

Но даже если вы работаете только за столом, пыль все равно попадает внутрь. Вентиляторы забиваются, а клавиатура накапливает крошки и жир, что делает вязким нажатие клавиш.

Эксперты советуют проводить профилактическую чистку сжатым воздухом каждые 3 месяца. Это убережет вас от дорогого визита в сервисный центр.

Реклама

Какие еще бывают опасные привычки

Поднимать ноутбук за один край или открывать крышку, держа за угол — прямой путь к поломке петель.

Неравномерная нагрузка портит механизм и может повредить шлейф экрана, что вызовет мерцание изображения.

Кроме того, перенос ноутбука в рюкзаке без защитного чехла оставляет царапины, существенно снижающие стоимость устройства при предстоящей перепродаже.

Напомним, эксперт обновил подборку недорогих смартфонов, которые не заставляют переплачивать за флагманский ярлык. В список вошли модели по цене до 600 долларов — как на Android, так и на iOS.