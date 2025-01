Как невесомость меняет зрение астронавтов: новые открытия о влиянии космических полетов

Длительное пребывание в условиях микрогравитации влечет за собой серьезные изменения в глазах астронавтов. Ученые обнаружили, что во время миссий на Международной космической станции (МКС), продолжающихся от 6 до 12 месяцев, у 70% астронавтов развивается нейроокулярный синдром, связанный с космическим полетом (SANS). Это может представлять серьезную угрозу для будущих межпланетных миссий, таких как полет на Марс, который продлится не менее 6 месяцев в одну сторону.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследование: что происходит с глазами в космосе

Ученые провели анализ данных астронавтов из разных стран, находившихся на МКС от 157 до 186 дней. Были изучены три ключевых показателя: жесткость глаза, внутриглазное давление и амплитуду глазного импульса. Результаты исследования, опубликованного в Journal of Engineering in Medicine and Biology, выявили существенные изменения:

• Жесткость глаза уменьшилась на 33%.

• Внутриглазное давление упало на 11%.

• Амплитуда глазного импульса снизилась на 25%.

Эти изменения приводили к таким симптомам, как уменьшение размеров глаза, изменение фокального поля и отек зрительного нерва.

Как невесомость влияет на кровообращение и зрение

Ученые также обнаружили, что сосудистая оболочка глаза у отдельных астронавтов утолщалась до 400 микрометров. Исследователи предполагают, что микрогравитация изменяет кровообращение, вызывая повышенный приток крови к голове и замедление кровообращения в глазах. Это может провоцировать расширение сосудистой питающей сетчатки оболочки и длительные изменения механических свойств глаза.

Кроме того, в невесомости кровообращение может вызвать эффект гидроудара, когда внезапные изменения давления в кровеносных сосудах создают механический удар, изменяющий структуру тканей глаза.

Угрожает ли это астронавтам?

Изменения, обнаруженные в глазах астронавтов, обычно не создают серьезных проблем во время пребывания в космосе до 12 месяцев. Корректирующие очки обычно помогают нормализовать зрение. Однако неизвестно, как более продолжительные миссии повлияют на зрение человека.

Несмотря на относительно небольшие риски во время коротких полетов, космические агентства обеспокоены возможными последствиями длительных миссий, в частности, полетов на Марс. Ученые предполагают, что длительное воздействие невесомости может вызвать серьезные нарушения зрения, которые корректирующие средства не смогут исправить. Результаты исследования еще раз подчеркивают важность более глубокого изучения влияния микрогравитации на организм человека.