Как образовалась Луна: новые данные ставят под сомнение древние теории

Ученые предполагают, что большая часть материала, из которого образовалась Луна, происходит из мантии Земли, а Тейя, вероятно, оказала минимальное влияние. могла присоединиться к ядру Земли, а Луна образовалась из выброшенного земного материала.

Месяц более 4 миллиардов лет является спутником Земли. Наиболее распространенной теорией его образования считается гипотеза о столкновении нашей планеты с протопланетой Тейя, размером с Марс. Однако новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, выдвигает альтернативную версию и предлагает новые подсказки по поводу появления воды на Земле.

Об этом сообщает Interesting Engineering.

В рамках исследования ученые проанализировали изотопы кислорода в образцах горных пород с Земли и Луны, используя технику лазерного фторирования. Этот метод позволяет точно извлекать кислород из образцов для анализа. Оказалось, что изотопный состав кислорода-17 в обоих образцах удивительно похож, что противоречит теории о значительной роли Тейи в формировании Луны.

Ученые предполагают, что большая часть материала, из которого образовалась Луна, происходит из мантии Земли, а Тейя, вероятно, оказала минимальное влияние. Исследователи полагают, что к столкновению с нашей планетой Тейя потеряла свою мантию во время других космических столкновений. Таким образом, она могла присоединиться к ядру Земли, а Луна образовалась из выброшенного земного материала.

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Как на Земле появилась вода ?

Исследование также поднимает вопрос появления воды на нашей планете. Ранее считалось, что вода попала на Землю после образования Луны благодаря ударам метеоритов, богатых водой. Однако новые данные свидетельствуют о том, что эта теория не объясняет происхождение большей части воды.

Результаты исследования показывают, что ранняя Земля могла получить воду от метеоритов класса энстатиту хондрить еще на начальных этапах ее формирования. Эти метеориты, богатые летучими веществами, могли стать основным источником воды на нашей планете.

Новое исследование подвергает сомнению давнюю теорию об участии Тейи в формировании Луны и вносит коррективы в понимание происхождения воды на Земле. Эти выводы подчеркивают важность дальнейших исследований, которые помогут лучше понять историю нашей планеты и ее спутника.