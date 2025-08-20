Как освободить память на Android: шесть проверенных решений

Смартфон / © pixabay.com

Смартфоны на Android с течением времени начинают работать медленнее, а память заполняется даже тогда, когда пользователь почти не загружает новые программы или файлы. Причиной этого могут быть скрытые данные, которые накапливаются в хранилище устройства.

Об этом пишет издание Make Use Of.

Очистка кэша и данных приложений

Каждое приложение создает временные файлы для ускорения работы. Больше всего кэша скапливается в соцсетях, браузерах и сервисах потокового видео. С течением времени такие данные могут занимать сотни мегабайт. Для освобождения места достаточно открыть «Настройки» → «Приложения» → выбрать приложение → «Хранилище» → «Очистить кэш». Если же необходимо полностью сбросить настройки приложения, выберите «Очистить данные».

Удаление загруженных и забытых файлов

В папке «Загрузка» часто остаются ненужные документы, фотографии или APK-файлы. Их легко найти в приложении Files by Google или «Мои файлы», отсортировав список по дате или размеру. Удаление этих файлов сразу освободит место без ущерба для работы программ.

Накопленные данные браузера

Chrome, Samsung Internet и Firefox сохраняют кэшированные изображения, файлы cookie и другие данные, помогающие быстрее открывать сайты. Однако они тоже занимают немало памяти. Удалить их можно в настройках каждого браузера, что также поможет устранить проблемы с некорректной загрузкой страниц.

Ненужные офлайн-карты

Навигационные приложения, в частности Google Maps, позволяют загружать карты для использования без Интернета. Однако старые и ненужные регионы могут съедать сотни мегабайт. В разделе «Оффлайн карты» можно легко удалить ненужные, а при необходимости загрузить их снова.

Данные, остающиеся после удаления приложения в

Даже после удаления приложения на телефоне могут оставаться скрытые файлы в папках системы. Чтобы найти их, нужно открыть менеджер файлов, включить показ скрытых элементов и проверить директорию Android > obb. Там следует удалить остатки программ, которые уже не используются.

Скрытые файлы в мессенджерах

WhatsApp, Telegram и Messenger сохраняют медиафайлы даже после их удаления из чата. Это могут быть видео, фото и аудио, незаметно занимающие десятки мегабайт. В настройках этих приложений есть разделы «Хранилище» или «Данные и хранилище», где можно просмотреть наиболее «трудные» чаты и удалить лишнее.

Эксперты советуют регулярно проводить такую «чистку» смартфона, чтобы избежать нехватки памяти и замедления работы устройства. Это не только повышает производительность, но и помогает дольше пользоваться гаджетом без необходимости его замены.

Напомним, в мире сейчас используется около 3,9 миллиарда Android-устройств, что составляет почти 70% всех смартфонов. Такая массовость делает их основной целью для киберпреступников. Вирусы и другие виды вредоносного программного обеспечения могут похищать личную информацию, заваливать пользователя навязчивой рекламой и заметно замедлять работу телефона.

Чаще угроза попадает на устройство из-за опасных приложений — загруженных с подозрительных сайтов, посторонних маркеров или в виде «сломанных» платных программ. Такие приложения нередко скрывают вирусные модули, которые без ведома владельца получают доступ к памяти, микрофону, камере или даже банковским реквизитам.

Дополнительный риск представляет собой переход по мошенническим ссылкам, скачивание файлов с ненадежных ресурсов или посещение сломанных вебсайтов. И хотя это случается редко, даже обычное USB-кабель или зарядное устройство может содержать вредоносный код, способный инфицировать смартфон.