Как освободить память на смартфоне без потери фото и файлов: эксперты рассказали
Эксперты назвали простые шаги, чтобы очистить до 5 ГБ памяти на вашем гаджете за считанные минуты.
Большинство пользователей Android-смартфонов рано или поздно сталкиваются с проблемой нехватки свободного места. Специалисты рассказали, как очистить память телефона от ненужных файлов, чтобы он перестал тормозить. Это поможет освободить место, не покупая новый гаджет и не удаляя ничего значимого.
Об этом сообщает SamMobile.
Куда исчезает свободное место?
Согласно статистике, от 40% до 60% пространства на телефонах занимают медиафайлы. Из-за высокого разрешения современных камер только одна минута 4K-видео занимает около 400 МБ, а каждое фото весит до 12 МБ.
Еще одним «поглотителем» памяти являются мессенджеры и стриминговые сервисы. Например, WhatsApp может разрастись с начальных 50 МБ до нескольких гигабайт за счет истории переписки, кэша музыки и видео для офлайн-доступа.
Экспресс-метод очистки (минус 1–5 ГБ в минуту)
Для быстрого результата эксперты рекомендуют использовать встроенный анализатор в меню «Настройки» → «Хранилище» и выполнить четыре шага:
Очистка папки «Загрузка»: удалите старые PDF-файлы, забытые картинки и установщики APK.
Удаление кэша приложений: в настройках соцсетей и браузеров выберите пункт «Очистить кэш». Это удалит временные файлы, не затрагивая логины и пароли.
Принудительная очистка «Корзины»: удаленные фото хранятся там еще 30 дней, продолжая занимать место.
Удаление неиспользуемых программ: избавьтесь от приложений, которыми не пользовались более месяца.
Очистка и безопасность
Если быстрых мер недостаточно, эксперты рекомендуют перенести медиафайлы на внешний диск или компьютер через USB-кабель. Это позволит создать резервную копию и освободить смартфон для новых снимков.
Специалисты категорически предостерегают от использования посторонних приложений-чистителей («Cleaners»). В отличие от встроенных инструментов Android или One UI такие программы часто нарушают конфиденциальность, содержат навязчивую рекламу и могут случайно удалить системные файлы.
«Встроенные средства работают эффективнее и безопаснее, поскольку они разработаны под конкретную файловую систему вашего устройства», — подчеркивают эксперты.
Чтобы память не заканчивалась, настройте автоматическое сохранение фото в облако (например, в Google Фото) и удаляйте их с самого телефона. Также не забывайте проверять список игр: дети часто загружают трудные приложения, о которых вы даже не знаете.
