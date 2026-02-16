Как освободить память на смартфоне без потери фото и файлов: эксперты рассказали

Телефон / © unsplash.com

Реклама

Большинство пользователей Android-смартфонов рано или поздно сталкиваются с проблемой нехватки свободного места. Специалисты рассказали, как очистить память телефона от ненужных файлов, чтобы он перестал тормозить. Это поможет освободить место, не покупая новый гаджет и не удаляя ничего значимого.

Об этом сообщает SamMobile.

Куда исчезает свободное место?

Согласно статистике, от 40% до 60% пространства на телефонах занимают медиафайлы. Из-за высокого разрешения современных камер только одна минута 4K-видео занимает около 400 МБ, а каждое фото весит до 12 МБ.

Реклама

Еще одним «поглотителем» памяти являются мессенджеры и стриминговые сервисы. Например, WhatsApp может разрастись с начальных 50 МБ до нескольких гигабайт за счет истории переписки, кэша музыки и видео для офлайн-доступа.

Экспресс-метод очистки (минус 1–5 ГБ в минуту)

Для быстрого результата эксперты рекомендуют использовать встроенный анализатор в меню «Настройки» → «Хранилище» и выполнить четыре шага:

Очистка папки «Загрузка»: удалите старые PDF-файлы, забытые картинки и установщики APK. Удаление кэша приложений: в настройках соцсетей и браузеров выберите пункт «Очистить кэш». Это удалит временные файлы, не затрагивая логины и пароли. Принудительная очистка «Корзины»: удаленные фото хранятся там еще 30 дней, продолжая занимать место. Удаление неиспользуемых программ: избавьтесь от приложений, которыми не пользовались более месяца.

Читайте также Признаки взлома смартфона: как распознать опасность и что делать

Очистка и безопасность

Если быстрых мер недостаточно, эксперты рекомендуют перенести медиафайлы на внешний диск или компьютер через USB-кабель. Это позволит создать резервную копию и освободить смартфон для новых снимков.

Специалисты категорически предостерегают от использования посторонних приложений-чистителей («Cleaners»). В отличие от встроенных инструментов Android или One UI такие программы часто нарушают конфиденциальность, содержат навязчивую рекламу и могут случайно удалить системные файлы.

Реклама

«Встроенные средства работают эффективнее и безопаснее, поскольку они разработаны под конкретную файловую систему вашего устройства», — подчеркивают эксперты.

Чтобы память не заканчивалась, настройте автоматическое сохранение фото в облако (например, в Google Фото) и удаляйте их с самого телефона. Также не забывайте проверять список игр: дети часто загружают трудные приложения, о которых вы даже не знаете.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты кибербезопасности советуют очищать телефон от фото документов, скриншотов банковских сообщений и конфиденциальных SMS.

Ранее мы писали, что существует пять настроек, которые сохранят заряд батареи смартфона.