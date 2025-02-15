Как пахнут древнеегипетские мумии: ученые провели уникальное исследование

Ароматы играли важную роль в процессе мумификации для древних египтян, ведь приятные запахи ассоциировались с божественностью и чистотой, в то время как неприятные считались признаком тления и разложения тела.

Древнеегипетские мумии, тысячи лет назад тщательно готовившиеся к путешествию в потусторонний мир с помощью ароматических масел и воска, даже сегодня имеют характерный запах. Ученые провели исследование, чтобы выяснить, как именно пахнут мумифицированные тела и получили неожиданные результаты.

Об этом пишет Daily Mail.

Несмотря на доминирование древесных, пряных и сладковатых нот, в их запахе присутствуют и менее приятные оттенки сыра, рвоты и мочи.

Как проходило исследование?

Группа исследователей из Лондонского университетского колледжа и Люблянского университета решила изучить запахи мумий, хранящихся в Египетском музее в Каире. Для этого они отобрали образцы из девяти мумифицированных тел, датируемых периодом между 1500 г. до н. и 1800 н.е.

Эксперты применили инновационные химические методы для выделения образующихся при нагревании мумий соединений. После этого четыре специально обученных "нюхателя" описывали отдельные компоненты их аромата.

Какие запахи удалось идентифицировать?

По данным исследования, основными нотами были:

Сосна, апельсиновая цедра, вишня, герань – следствие использования ароматических масел и смол.

Ваниль и горький миндаль – продукты распада древесины гробов.

Легкий запах благовоний и трав – от растений, применявшихся для сохранения тел.

В то же время, среди неприятных ароматов ученые зафиксировали запах сыра, рвоты и мочи – они появились из-за расписания органических соединений, которые использовались в процессе мумификации.

Почему мумии все еще сохраняют свой запах?

По словам руководительницы исследования профессора Матии Стрлич, со временем начальные материалы для мумификации претерпели изменения, но их аромат сохранился. Более того, добавились химические вещества от средств консервации и пестицидов, которыми обрабатывали гробы для защиты от насекомых.

Интересно, что мумии высокопоставленных лиц сохраняют свои ароматы подольше. Одна из исследуемых мумий имела гроб с золотой маской, что свидетельствует о ее элитном статусе, а ее запах до сих пор содержал характерные ноты бальзамирующих материалов.

Что означает это открытие?

По словам ученых, это первое систематическое исследование запахов мумий, которое поможет музеям создавать "обонятельные ландшафты" для посетителей, чтобы они могли лучше почувствовать историческую атмосферу.

Соавтор исследования, директор Египетского музея в Каире Али Абдельхалим, отметил, что методы мумификации изменялись в зависимости от эпохи, места и социального статуса умершего. Ароматы играли важную роль в процессе мумификации для древних египтян, ведь приятные запахи ассоциировались с божественностью и чистотой, в то время как неприятные считались признаком тления и разложения тела.