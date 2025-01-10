Как пауки обнаруживают запахи: новое открытие учёных

Самцы пауков используют обонятельные волоски, или сенсили, на своих ногах как органы обоняния.

Пауки тысячелетиями жили рядом с людьми, но одна из главных загадок их жизни оставалась нерешенной: как они обнаруживают запахи? Недавно ученые нашли ответ, разгадав эту тайну.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Ученые обнаружили, что самцы пауков используют обонятельные волоски, или сенсилы, на своих ногах в качестве органов обоняния. Эти сенсилы помогают обнаруживать половые феромоны самок.

"Открытие кладет конец десятилетним поискам этих неуловимых сенсил, которые сейчас идентифицированы и нанесены на карту. Это также открывает возможности для углубленных исследований механизма, лежащего в основе обоняния пауков", — говорится в сообщении.

Новое исследование выявило сенсилы с порами на стенках на ходильных ногах самцов пауков-ос (Argiope bruennichi). Эти структуры оказались важными для обнаружения запахов с высокой чувствительностью, в частности половых феромонов. Более того, сенсилы с порами оказались распространенными среди различных видов пауков, что меняет наше понимание их обоняния. Исследование также показало, что эти сенсилы отличаются от тех, что встречаются у насекомых и других членистоногих, открывая новые аспекты эволюции обоняния у пауков.

Ученые выяснили, что структуры на верхней части ног пауков, вероятно, способны улавливать запахи, передаваемые по воздуху. Интересно, что эти сенсилы обнаружили только у взрослых самцов пауков.

Дальнейшие исследования 19 видов пауков из 16 семейств показали, что эти сенсилы характерны для большинства самцов. Однако они отсутствуют в базальных группах пауков, таких как пауки-ловушки, живущие в Азии. Это свидетельствует о том, что сенсилы развивались несколько раз независимо в разных линиях пауков, а некоторые виды потеряли их.

Напомним, ученые раскрыли геном одного из самых загадочных животных на планете.

Читайте также: