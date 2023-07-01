Как перенести переписку в WhatsApp на другой смартфон: быстрый способ

Удобный способ перенести приложение с историей переписки WhatsApp на другой смартфон.

В мобильном мессенджере WhatsApp теперь можно перенести историю переписки с одного смартфона на другой – необходимо отсканировать QR-код. Данные передаются локально и в зашифрованном виде.

Об этом в Twitter сообщили разработчики приложения.

Как перенести историю переписки:

оба смартфона должны быть активны и подключены к одной сети Wi-Fi;

в настройке мессенджера, в разделе "Чати", выбрать опцию "Перенос чатов";

просканировать QR код с помощью камеры нового смартфона.

Функция уже появилась в обновленных версиях для iOS и Android.

Разработчики предупредили, что новый метод переноса чатов возможен только между смартфонами с одной и той же операционной системой. То есть перенести чат с iPhone на Android-смартфон или с Android-смартфона на iPhone пока нельзя.

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