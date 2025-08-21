Как перестать бояться пауков: метод, который вас удивит

Паук

Арахнофобия или страх перед пауками является одной из самых распространенных фобий в мире. Многим становится жутко от одной только мысли о пауке в доме. Но, как оказалось, избавиться от этого страха можно просто, не контактируя непосредственно с животным.

Об этом пишет Daily Mail.

Автор нескольких книг о пауках, доктор Джеймс О’Хенлон утверждает, чтобы избавиться от страха перед пауками можно наблюдая за стульями с длинными ножками.

Согласно исследованиям, если рассматривать предметы, похожие на насекомых, наша чувствительность к ним может снизиться. Это касается не только стульев на тонких ножках, но и колес от повозок.

Паук / © Unsplash

Этот метод основан на том, что наша психика воспринимает подобные объекты как безопасную имитацию пауков. Таким образом, мозг постепенно привыкает к формам и движениям, связанным с этими животными. К сожалению, позитивные образы пауков в массовой культуре часто теряются за ужасными монстрами из фильмов, таких как «Гарри Поттер» или «Властелин колец», что лишь усугубляет безосновательные страхи.

Доктор О’Хенлон убежден, что отношение к паукам как к «жутким» существам несправедливо, и призывает людей изменить свое мнение.

Доктор О’Хенлон уверяет, что пауки в большинстве своем безвредны, считает «позором», что «общая жуткость» паукообразных «закрепилась в нашей коллективной психике».

Для тех, у кого арахнофобия клинически значима, существуют более традиционные методы.

По данным Национальной службы здравоохранения, основными видами лечения являются методы самопомощи, разговорная терапия, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) и медикаментозная терапия.

Ранее ТСН.ua сообщал, как распознать не ядовитого паука, проживающего в Украине. Известно, что единственная семья пауков, не имеющая ядовитых желез, — Uloboridae или улобориды. В Украине встречаются только три вида этих неядовитых пауков. Все остальные — независимо от размера — имеют яд, который помогает им охотиться.

