Как понять, что смартфон заражен вирусами: 5 признаков

Андроид

В мире насчитывается около 3,9 миллиарда Android-устройств, что составляет почти 70% всех смартфонов. Такая популярность делает их главной мишенью для злоумышленников. Вирусы и другие виды вредоносного программного обеспечения (ПО) способны похищать личные данные, засыпать пользователей навязчивой рекламой и значительно снижать быстродействие телефона.

Об этом пишет издание SlashGear

Как Android может «подхватить» вирус

Чаще всего вредоносное ПО попадает на смартфон через опасные приложения. Это могут быть программы, загруженные с сомнительных сайтов или сторонних магазинов, а также «взломанные» версии платных приложений. Такие приложения часто скрывают в себе вирусные модули, которые без ведома пользователя получают доступ к памяти, камере, микрофону или даже банковским данным.

Риск заражения возрастает и при переходе по подозрительным ссылкам, загрузке файлов из ненадежных источников или посещении взломанных сайтов. И хотя случается редко, даже кабель USB или зарядное устройство могут содержать встроенный вирус, способный повредить смартфон.

Какие же сигналы укажут на то, что телефон заражен? Вот пять основных признаков, на которые стоит обратить внимание.

Постоянные случайные всплывающие окна

Чаще всего зараженные устройства начинают показывать рекламу в виде поп-апов, даже если вы не открывали браузер или приложения. В отличие от обычной рекламы, такая появляется слишком часто, перекрывает экран и трудно закрывается.

Некоторые объявления автоматически перенаправляют пользователя на сторонние сайты или предлагают «скачать новое приложение». Особенно опасны предупреждения вроде: «Позвоните в техподдержку» — это признак мошеннической схемы.

Неизвестные программы на телефоне

Если вы заметили на смартфоне приложения, которые не устанавливали, вероятно, это вредоносное ПО. Такие «левые» программы могут маскироваться под обычные инструменты — калькулятор, календарь или утилиту для обоев.

Google Play Store более защищен благодаря системе Play Protect, которая регулярно проверяет приложения на вирусы. Но даже там иногда проскальзывают опасные программы. Если нашли подозрительное приложение, нужно удалить его и сразу запустить полную проверку системы.

Перегрев и торможение

Большинство современных смартфонов способны без проблем выдерживать многозадачность. Но если устройство начало часто перегреваться, работать медленно и быстро разряжаться, это может свидетельствовать о работе вируса в фоновом режиме.

Такое ПО обычно собирает личные данные (контакты, почту, ID устройства) и отправляет их на серверы злоумышленников. Постоянная нагрузка истощает процессор, батарею и создает ощущение, будто телефон «стареет» быстрее, чем на самом деле.

Необъяснимый рост трафика

Еще один сигнал заражения — аномально высокое использование мобильных данных. Вирусные программы могут постоянно передавать информацию в фоновом режиме, что увеличивает расход трафика и замедляет работу других приложений.

Проверить это можно в настройках смартфона в разделе «Использование данных». Если какая-то программа (особенно системная на вид) «съедает» неестественно много интернета, есть риск, что это маскировка вредоносного ПО.

Странная активность

Иногда вирусы проявляются в неожиданных изменениях: домашняя страница браузера сама обновилась, с телефона начали поступать странные сообщения вашим контактам, или же в банковских приложениях появились подозрительные транзакции.

Самые опасные — программы-шпионы, которые отслеживают нажатия клавиш. Они способны похитить логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если вы заметили подозрительную активность в финансах, нужно немедленно обратиться в банк и сменить пароли.

Как обезопасить себя

загружайте программы только из официальных источников (Google Play, Amazon Appstore и т.д.);

регулярно запускайте антивирусную проверку;

не переходите по сомнительным ссылкам;

контролируйте разрешения для приложений (доступ к камере, микрофону, геолокации).

Напомним, ранее мы писали о том, что пользователям Android рекомендуется срочно обновить свои телефоныиз-за обнаруженных уязвимостей, которые могут позволить хакерам обходить пароли и взламывать устройства.