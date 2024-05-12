Как появилась темная материя: новая версия ученых

Ученые представили новую теорию, согласно которой после взрывов сверхновых в галактиках возникают огромные пустоты – суперпузырьки. Впоследствии они могут создать хаос в галактиках, считают ученые, поскольку нарушают баланс между обычной и темной материей. Оба вида материи объединяются благодаря гравитации. Астрономы считают, что суперпузырьки могут раскрыть эту связь и лучше понять поведение темной материи.

Об этом пишет Live Science.

Авторы нового исследования считают, что понять природу темной материи можно с помощью наблюдений за ее гравитационным влиянием на обычную материю. Но в галактиках происходит большое количество сложных процессов и явлений, поэтому отделить стандартное поведение обычной материи от влияния темной материи сложно. Астрономы считают, что ключ к разгадке тайн темной матери могут скрывать суперпузыри в космосе.

Это гигантские пустоты в галактиках, создающие сверхновые, то есть взрывы массивных звезд, и суперпузырьки, достигающие размера в тысячи световых лет, состоят из заряженных частиц и пыли, находящихся в межзвездном пространстве.

Авторы считают, что для формирования суперпузырька необходимы взрывы нескольких сверхновых. Когда они взрываются, их ударная волна создает пустоту с большой плотностью. Но эти регионы все же обладают меньшей плотностью, чем окружающая среда, и таким образом проявляются гравитационные различия между ними.

Напомним, в журнале The Astrophysical Journal было опубликовано исследование Университета Оттавы, бросающее вызов той модели Вселенной, которую мы знаем, указывая, что в ней на самом деле нет места темной материи.

Читайте также: