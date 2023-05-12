Как появилась жизнь на Земле: ученые сделали неожиданное открытие

До сих пор нет точного понимания того, как именно появилась жизнь на Земле.

Исследование японских ученых предлагает новую версию появления жизни на Земле. Исследователи предполагают, что совсем молодое Солнце производило очень мощные вспышки, и они могли спровоцировать создание строительных блоков, из которых появились жизненные формы на Земле.

Об этом пишет ScienceAlert.

По словам ученых, их эксперимент показал, что космические лучи и молнии теоретически могли сыграть свою роль в появлении жизни на Земле, но именно солнечная активность могла сыграть в этом самую главную роль. То есть именно благодаря мощным выбросам энергии на Солнце, скорее всего, образовались необходимые для появления жизни на Земле химические соединения. Но пока это только теория.

Пока ученым известна только одна планета в космосе, на которой существует жизнь – Земля. Но до сих пор неизвестно, что спровоцировало появление химических реакций на нашей планете миллиарды лет назад, которые стали катализатором появления жизненных форм.

Некоторые исследователи предполагали, что молнии могли играть важную роль в этом процессе, когда взаимодействовали с молекулами, теплом и водой, в результате чего появились аминокислоты – основные молекулы, из которых строится жизнь. Ученые считали, что атмосфера ранней Земли была наполнена большим количеством метана, аммиака, водяного пара и молекулярного водорода. Поэтому молнии могли запустить важнейшие химические реакции.

7 лет назад ученые из NASA выдвинули новую теорию о том, как могла появиться жизнь на Земле, и она была связана с активностью Солнца. Наша звезда примерно 4 млрд лет назад была холоднее и испускала меньшее излучение, то есть эти условия были не совсем благоприятными для появления жизни на Земле.

Напомним, ученые обнаружили новую планету, которая получила название HD-207496b и находится на расстоянии 138 световых лет от нас. Подробное изучение экзопланеты показало, что она имеет либо атмосферу из газа, либо всю ее покрывает океан. Ученые считают, что на планете может происходить процесс трансформации, и она может полностью превратиться в водный мир, который станет водной суперземлей.

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