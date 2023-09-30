Как появился затонувший восьмой континент на Земле: сенсационное исследование ученых

Восьмой континент на Земле был образован в результате отделения от суперконтинента Годвана.

Ученые убедились в существовании восьмого континента нашей планеты, почти полностью погруженного под воду.

Как образовался этот континент, пишет ScienceAlert.

Приблизительно 83 млн лет назад суперконтинент Гондвана раскололся на части, одна из которых ушла под воду. По словам геологов, этот затонувший кусок суши, который называют Зеландией, можно было считать восьмым континентом, если бы он не оказался под водой.

Та часть Зеландии, которая все еще возвышается над водой, называется Новой Зеландией и прилегающими к ней островами. Около 94% континента, площадью 4,9 млн кв. км, спрятанные под водой, поэтому восьмой континент по-прежнему оставался загадкой.

Геолог из научно-исследовательского института GNS Science Энди Таллох и его команда, похоже, вплотную подобрались к разгадке происхождения ушедшего под воду континента. В исследовании ученые использовали геохимические и изотопные данные из образцов горных пород, а также сейсмические данные.

"Мы многого не знаем о потерянном континенте, но знаем, что там кора тоньше, чем кора большинства континентов, но толще, чем океаническая кора. Мы также знаем, что он образовался во время распада Гондваны, когда земная кора истончилась и растянулась", – отметил ученый.

Образцы горных пород были взяты на участках разведывательного бурения и ряда оголенных вершин Южной Зеландии, таких как острова Чатем и Антиподов.

Анализ геологических данных показал их схожесть с геологией Западной Антарктиды. Это позволило предположить, что четверть миллиарда лет назад состоялась субдукция края Зеландии, явившая на свет нынешнее плато Кэмпбелл у западного побережья Новой Зеландии.

Первоначально были расколоты объединенные территории Зеландии и Западной Антарктиды, Антарктиды и Австралии. Именно это позволило хлынуть туда Тасмановому морю около 83 млн лет назад.

После этого, во время позднего мелового периода, примерно 79 млн лет назад, отделились друг от друга Зеландия и Западная Антарктида.

Пока неизвестно, что могло так растянуть и утончить кору Зеландии, прежде чем она откололась. Такое же утончение наблюдается и в Западной Антарктиде.

Также исследователи обнаружили доказательства того, что направления этого растяжения коры изменялись на 65 градусов в период от 100 до 80 млн лет назад. Такое явление действительно могло привести к значительному утончению континентальной коры.

Ранее учtные выяснили, что жизнь на нашей планете появилась примерно 3,7 млрд лет назад. Тогда первые микроорганизмы жили на Земле, получавшей меньше света Солнца, чем сейчас. Поэтому считается, что на планете должно быть очень холодно. Но все данные указывают, что на ранней Земле все же было тепло. И, вероятнее всего, это тепло поддерживалось за счет метана.

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