Как правильно гладить котов, чтобы им это нравилось: исследование ученых

Эксперты по поведению котов из Университета Ноттингем Трент обнаружили, что наши любимцы действительно ненавидят, когда их гладят в направлении шерсти, вокруг ног, по бокам и у горла. Если ваш любимец все же позволяет вам затрагивать эти зоны, ученые считают, он терпит, надеясь, что он получит вознаграждение в виде пищи.

Об этом пишет Daily Mail.

По словам доктора Лорен Финки, они с коллегами обнаружили, что на самом деле лучший способ погладить кота — касаться только частей вокруг ее морды, например, погладить щеки, основу ушей и участок под подбородком.

Ученые считают, что это связано с тем, что именно на этих участках – наибольшее количество кожных желез, производящих запах. Поэтому коты очень мотивированы использовать эти области для распространения своего запаха.

Владельцам также следует помнить, что коты по своей природе не являются социальными и тактильными существами, поэтому нам следует лучше изучить то, как и где их следует гладить. Например, чесание живота на самом деле может быть неприятно любимцам, потому что в этот момент они чувствуют себя уязвимыми – жизненно важные органы кота в этот момент обнажены, а потому даже мягкое прикосновение к животу может восприниматься животным как угроза.

Ранее ученые доказали, что кошки могут не только понимать человеческий язык, но и увязывать названия некоторых предметов со словами.

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