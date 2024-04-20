Как природа помогает науке: осьминог вдохновил ученых на создание новых моделей роботов (видео)

Команда робототехников из Бристольского университета в Великобритании тщательно исследовала, как работают присоски на щупальцах осьминога. Эти головоногие моллюски пользуются совершенным природным механизмом адгезии более 100 миллионов лет и могут надежно прицепиться почти к любой поверхности. По их примеру ученые сконструировали присоски для рук роботов, которые могут захватывать, удерживать и перемещать тяжелые предметы сложной формы.

Об этом сообщили на сайте университета.

Искусственная присоска имеет многослойную мягкую структуру, внутри которой расположена жидкостная система. Она имитирует работу мышц и слизистых желез осьминога. Именно выделение слизи, считают исследователи, позволяет осьминогу прочно присасываться к сухим сложным поверхностям, что является трудным заданием для современных роботов.

Ученые рассказали, что не собираются останавливаться и планируют добавить в присоску сенсоры и систему управления, чтобы сделать ее более "интеллектуальной". Исследователи считают, что их изобретение может быть полезно в промышленности и расширить возможности роботов-манипуляторов в любых сферах.

Напомним, в Германии тестируют роботов-внуков для престарелых людей. По словам автора разработки Клода Туссена, робот может установить зрительный контакт и по выражению лица определить, что чувствует другой человек.

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