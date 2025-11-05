Как продлить время работы смартфона на Android: 5 простых советов

Смартфон / © Pixabay

Владельцы Android-смартфонов часто сталкиваются с проблемой быстрого разряда батареи. Есть несколько простых способов оптимизировать работу устройства, чтобы значительно продлить время работы от одного заряда.

Об этом пишет 24 канал.

Есть основные настройки, которые помогут существенно увеличить время работы.

Режим экономии энергии

Если вы знаете, что в ближайшее время не будете иметь доступа к розетке, активируйте специальный режим энергосбережения. На смартфонах Samsung это можно сделать через «Настройки > Батарея > Энергосбережение», а на устройствах Google — в «Настройки > Батарея > Экономия заряда». Режим ограничивает фоновую активность, сетевые подключения, службы геолокации и снижает частоту обновления экрана. Для максимальной экономии можно дополнительно выключить Always On Display, уменьшить яркость и ограничить скорость процессора.

Настройка яркости экрана

Экран является одним из главных потребителей энергии. Уменьшение яркости и отключение адаптивной регулировки позволяет значительно снизить расход заряда.

Экран блокировки

Функция Always On Display, которая показывает время и уведомления на выключенном экране, потребляет энергию. На Samsung ее можно отключить в «Настройки > Экран блокировки», на Google Pixel — в «Дисплей > Экран блокировки». Можно настроить показ только по касанию или по расписанию.

Время выключения экрана

Чем дольше экран активен, тем больше расходуется батареи. Лучше установить короткий интервал ожидания в «Настройки > Дисплей > Время ожидания экрана», например 15-30 секунд.

Ограничение фоновой активности программ

Многие приложения работают в фоновом режиме, потребляя заряд. На Samsung можно перевести неиспользуемые приложения в режим сна, а на Google — активировать «Адаптивную батарею», которая автоматически ограничивает ресурсы для редко используемых приложений. Также можно настроить работу каждого приложения вручную.

Применение этих простых шагов позволяет значительно продлить автономность смартфона, избежать преждевременного разряда и сделать пользование устройством комфортным даже в случае ограниченного доступа к электросети.

