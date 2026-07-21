Как продлить время работы смартфона на два часа: какие функции стоит отключить

Смартфон / © pexels.com

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Смартфон может терять заряд даже тогда, когда экран выключен, ведь некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме. После отключения нескольких функций в приложении Google и ограничения его фоновой активности я получил почти два дополнительных часа автономной работы без удаления приложения.

Об этом сообщило издание Make Use Of.

В статистике использования батареи одним из крупнейших потребителей энергии часто оказываются сервисы Google Play. В то же время это не означает, что именно они являются причиной быстрого разряда аккумулятора. Этот компонент Android обеспечивает работу геолокации, синхронизации учетных записей, push-уведомлений и других системных функций, а также обрабатывает запросы других приложений.

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Поэтому не рекомендуется отключать или принудительно останавливать сервисы Google Play, поскольку это может нарушить работу магазина Google Play, Google Maps, уведомлений, входа в аккаунт и других сервисов. Вместо этого, как отмечает издание, наибольшую нагрузку в данном случае создавало именно приложение Google, которое постоянно использовало Play Services для работы своих фоновых функций.

В частности, приложение регулярно обращалось к службам геолокации, выполняло синхронизацию и поддерживало голосовые функции. Из-за этого процессор оставался активным даже после выключения экрана, что приводило к дополнительному расходу заряда батареи.

Одна из рекомендаций — отключить ленту Discover в приложении Google. Она заранее загружает статьи и изображения в фоновом режиме, чтобы новости открывались мгновенно после запуска приложения. Для этого нужно открыть приложение Google, перейти в «Настройки», затем — «Дополнительные настройки» и отключить Discover. На некоторых смартфонах эту функцию также можно отключить через настройки главного экрана.

Еще один совет — отключить функцию «Привет, Google», которая постоянно ожидает голосовой команды пользователя. Для этого необходимо открыть приложение Gemini, перейти в «Настройки», найти раздел «Поговорите с Gemini в режиме „свободные руки“» и отключить соответствующую опцию. После этого голосовая активация перестанет работать, однако запускать Gemini вручную будет, как и раньше, возможно.

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Кроме того, издание рекомендует ограничить фоновую активность приложения Google. Для этого нужно перейти в «Настройки» → «Приложения» → Google → «Батарея» и выбрать режим «Ограничено». Он сокращает количество фоновых процессов, запланированных задач и сетевой активности приложения. Если после этого пользователь заметит, что перестали работать важные функции, прежние настройки можно вернуть.

В то же время Google ужесточила требования к энергоэффективности приложений. В конце 2025 года компания совместно с Samsung обновила методику оценки использования так называемых частичных блокировок сна (partial wake locks), которые позволяют приложениям поддерживать процессор в активном состоянии после выключения экрана для выполнения фоновых задач.

С 1 марта 2026 года чрезмерное использование таких блокировок стало одним из критериев оценки приложений в Google Play. Если приложение удерживает процессор в активном состоянии более двух часов в день при выключенном экране, это может считаться превышением установленного порога. Исключение составляют случаи, связанные с воспроизведением аудио, геолокационными службами или фоновыми действиями, которые непосредственно инициировал пользователь.

Если в течение 28 дней в более чем 5% сеансов работы приложения будет зафиксировано такое превышение, Google может перестать рекомендовать его пользователям. Кроме того, на странице приложения в Google Play может появиться предупреждение о том, что оно может привести к более быстрому разряду аккумулятора устройства.

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После внесения изменений пользователям рекомендуется в течение дня пользоваться смартфоном в обычном режиме, а затем проверить раздел «Использование аккумулятора». Если время фоновой работы приложения Google сократилось, это будет свидетельствовать о том, что изменения оказались эффективными. Также стоит обратить внимание на другие приложения, демонстрирующие высокую фоновую активность, даже если ими почти не пользовались.

Напомним, что тысячи пользователей меняют iPhone из-за слабой батареи, хотя эту проблему часто можно решить гораздо дешевле. Бывший сотрудник Apple объяснил, какие настройки действительно влияют на производительность смартфона.

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