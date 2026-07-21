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Как продлить время работы смартфона на два часа: какие функции стоит отключить
Смартфон продолжает расходовать заряд даже тогда, когда им не пользуются. Ограничение фоновой активности Google может добавить почти два часа работы на одном заряде.
Смартфон может терять заряд даже тогда, когда экран выключен, ведь некоторые приложения продолжают работать в фоновом режиме. После отключения нескольких функций в приложении Google и ограничения его фоновой активности я получил почти два дополнительных часа автономной работы без удаления приложения.
Об этом сообщило издание Make Use Of.
В статистике использования батареи одним из крупнейших потребителей энергии часто оказываются сервисы Google Play. В то же время это не означает, что именно они являются причиной быстрого разряда аккумулятора. Этот компонент Android обеспечивает работу геолокации, синхронизации учетных записей, push-уведомлений и других системных функций, а также обрабатывает запросы других приложений.
Поэтому не рекомендуется отключать или принудительно останавливать сервисы Google Play, поскольку это может нарушить работу магазина Google Play, Google Maps, уведомлений, входа в аккаунт и других сервисов. Вместо этого, как отмечает издание, наибольшую нагрузку в данном случае создавало именно приложение Google, которое постоянно использовало Play Services для работы своих фоновых функций.
В частности, приложение регулярно обращалось к службам геолокации, выполняло синхронизацию и поддерживало голосовые функции. Из-за этого процессор оставался активным даже после выключения экрана, что приводило к дополнительному расходу заряда батареи.
Одна из рекомендаций — отключить ленту Discover в приложении Google. Она заранее загружает статьи и изображения в фоновом режиме, чтобы новости открывались мгновенно после запуска приложения. Для этого нужно открыть приложение Google, перейти в «Настройки», затем — «Дополнительные настройки» и отключить Discover. На некоторых смартфонах эту функцию также можно отключить через настройки главного экрана.
Еще один совет — отключить функцию «Привет, Google», которая постоянно ожидает голосовой команды пользователя. Для этого необходимо открыть приложение Gemini, перейти в «Настройки», найти раздел «Поговорите с Gemini в режиме „свободные руки“» и отключить соответствующую опцию. После этого голосовая активация перестанет работать, однако запускать Gemini вручную будет, как и раньше, возможно.
Кроме того, издание рекомендует ограничить фоновую активность приложения Google. Для этого нужно перейти в «Настройки» → «Приложения» → Google → «Батарея» и выбрать режим «Ограничено». Он сокращает количество фоновых процессов, запланированных задач и сетевой активности приложения. Если после этого пользователь заметит, что перестали работать важные функции, прежние настройки можно вернуть.
В то же время Google ужесточила требования к энергоэффективности приложений. В конце 2025 года компания совместно с Samsung обновила методику оценки использования так называемых частичных блокировок сна (partial wake locks), которые позволяют приложениям поддерживать процессор в активном состоянии после выключения экрана для выполнения фоновых задач.
С 1 марта 2026 года чрезмерное использование таких блокировок стало одним из критериев оценки приложений в Google Play. Если приложение удерживает процессор в активном состоянии более двух часов в день при выключенном экране, это может считаться превышением установленного порога. Исключение составляют случаи, связанные с воспроизведением аудио, геолокационными службами или фоновыми действиями, которые непосредственно инициировал пользователь.
Если в течение 28 дней в более чем 5% сеансов работы приложения будет зафиксировано такое превышение, Google может перестать рекомендовать его пользователям. Кроме того, на странице приложения в Google Play может появиться предупреждение о том, что оно может привести к более быстрому разряду аккумулятора устройства.
После внесения изменений пользователям рекомендуется в течение дня пользоваться смартфоном в обычном режиме, а затем проверить раздел «Использование аккумулятора». Если время фоновой работы приложения Google сократилось, это будет свидетельствовать о том, что изменения оказались эффективными. Также стоит обратить внимание на другие приложения, демонстрирующие высокую фоновую активность, даже если ими почти не пользовались.
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