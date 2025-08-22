Как продлить жизнь батареи смартфона: простые советы для пользователей

Сматфон

Батарея смартфона быстро садится из-за неправильных привычек зарядки. Простыми изменениями можно значительно продлить срок службы и избежать быстрой деградации.

Об этом пишет Tom’s Guide.

Эксперты объясняют: главная причина быстрого износа аккумулятора — естественная деградация литий-ионных элементов, ускоряемая неправильными привычками пользователей. «Срок службы любого аккумулятора ограничен количеством циклов зарядки», — подчеркивают специалисты Tom’s Guide.

Самый эффективный способ продлить жизнь батареи — держать уровень заряда от 20% до 80%. «Постоянная зарядка до 100% и полная разрядка до 0% изнашивают батарею гораздо быстрее», — советуют эксперты.

Не пользуйтесь смартфоном во время зарядки

Перегрев — главный враг аккумулятора. Использование гаджета при зарядке, особенно для игр или просмотра видео, ускоряет химическую деградацию батареи. Специалисты советуют дать телефону зарядиться в состоянии покоя.

Режим энергосбережения: включайте заранее

Не ждите, пока батарея упадет до 10-20%. Включайте энергосбережение на уровне 30–40%. Это снижает фоновую активность, уменьшает нагрузку на аккумулятор и продлевает его срок службы.

Своевременно обновляйте

Новые апдейты ОС часто оптимизируют управление энергопотреблением и исправляют ошибки, ускоряющие разрядку. Своевременное обновление помогает смартфону работать более эффективно и уменьшает износ батареи.

Избегайте полной разрядки

Один цикл аккумулятора — это использование 100% емкости, но не обязательно за один раз. Частые небольшие подзарядки наносят батарее меньше вреда, чем полные разряды до нуля и последующая зарядка до 100%.

Соблюдение простых правил позволяет значительно продлить работу аккумулятора и сохранить эффективность смартфона на годы. «Ежедневная полная зарядка может сносить аккумулятор менее чем за два года», — предупреждают эксперты.

Напомним, некоторые владельцы смартфонов жалуются, что их устройства разряжаются даже ночью, когда ими никто не пользуется. Но причина этого неприятного явления не только в автоматических обновлениях приложений. Если смартфон теряет по ночам заряд, вероятно, есть активные нежелательные фоновые процессы.