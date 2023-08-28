Как проверить, что ваш телефон не прослушивают: несколько надежных методов

Чтобы легко проверить, что телефон не прослушивается, достаточно набрать комбинацию цифр и знаков.

На сегодняшний день смартфон для каждого из нас – привычная вещь, без которой нельзя обойтись. Там находится наша повседневность: контакты, данные, рабочая информация и т.д. Поэтому очень важно заботиться о безопасности своего устройства, чтобы не беспокоиться, что ваши данные «перетекают» в руки третьих лиц. Поскольку вместе со стремительным развитием технологий выросла тема прослушивания телефонов с целью мошенничества. Как проверить, что телефон не прослушивается – читайте дальше.

Как узнать, есть ли прослушка на телефоне

Чтобы понять, что вы «на крючке» и ваш телефон кто-то прослушивает, нужно обратить внимание на несколько признаков.

Телефон быстро разряжается. Если батарея начала быстро садиться, это может быть признаком того, что установлено приложение, которое работает в фоновом режиме и отслеживает телефон.

Если батарея начала быстро садиться, это может быть признаком того, что установлено приложение, которое работает в фоновом режиме и отслеживает телефон. Есть помехи при телефонных разговорах. Различные посторонние звуки, эхо или щелчок могут свидетельствовать о том, что телефон прослушивается и ваши разговоры записываются.

Различные посторонние звуки, эхо или щелчок могут свидетельствовать о том, что телефон прослушивается и ваши разговоры записываются. Стремительное увеличение потребления данных. Если отслеживается аномальный скачок передачи данных в сети, скорее всего, какая-либо скрытая программа или приложение могут отправлять вашу личную информацию третьим лицам.

Какие комбинации ввести, чтобы проверить: прослушивается ли телефон

Если набрать в телефоне определенную комбинацию цифр и символов, можно уберечь свой смартфон от прослушивания и сбросить настроенные шпионские программы.

*#21# — с помощью этой комбинации можно узнать: не переадресовываются ли вызовы и сообщения. Если такая программа отслеживания подключена к телефону, на экране устройства появится телефонный номер, на который идет вся информация.

— с помощью этой комбинации можно узнать: не переадресовываются ли вызовы и сообщения. Если такая программа отслеживания подключена к телефону, на экране устройства появится телефонный номер, на который идет вся информация. #62# — эта комбинация покажет вам, на какой номер телефона идут перенаправленные вызовы и сообщения, если вам не смогли дозвониться. Ваш мобильный оператор также устанавливает такую программу по умолчанию – это голосовая почта.

— эта комбинация покажет вам, на какой номер телефона идут перенаправленные вызовы и сообщения, если вам не смогли дозвониться. Ваш мобильный оператор также устанавливает такую программу по умолчанию – это голосовая почта. *#002# — это универсальное сочетание цифр и знаков, которое снимает все несанкционированные приложения для прослушивания телефона.

— это универсальное сочетание цифр и знаков, которое снимает все несанкционированные приложения для прослушивания телефона. *#06# — если вы наберете этот код, вам станет известен международный идентификатор мобильного кода (IMEI) вашего устройства. Это номер вашего телефона, по которому вы сможете его найти, если аппарат украдут или вы его потеряете. Свой телефон можно найти даже с другой сим-картой.

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