Как прожить на 9 лет дольше: ученые раскрыли секрет долголетия

Исследователи выяснили, что комплексные изменения во сне, диете и физической активности продлевают жизнь значительно эффективнее, чем радикальные улучшения только в одной из этих сфер. Даже небольшие, но регулярные шаги в каждом из направлений дают мощный оздоровительный эффект и способствуют долголетию.

Об этом пишет Daily Express.

Исследователи Сиднейского университета в течение восьми лет анализировали данные 50 000 человек и выяснили, что комплексный подход к здоровью эффективнее отдельных привычек. Согласно результатам, опубликованным в медицинском журнале ClinicalMedicine, люди с лучшими показателями сна, активности и питания живут в среднем на 9,35 года дольше и сохраняют хорошее самочувствие.

Ученые подсчитали, что для людей с худшим образом жизни даже минимальная "комбинированная доза" - 5 минут сна, 2 минуты упражнений и полпорции овощей дополнительно в день - может добавить один год жизни.

Исследование подтвердило, что сочетание этих факторов имеет значительно более сильное влияние на долголетие и профилактику болезней (сердца, диабета, рака и деменции), чем каждая полезная привычка отдельно.

Доктор Николас Комель из Сиднейского университета объяснил: сон, спорт и питание обычно изучают по отдельности, но именно их сочетание дает лучший результат. Например, чтобы добавить год жизни только за счет сна, человеку пришлось бы спать на 25 минут дольше каждый день.

Однако, если добавить немного физических упражнений (например, подъем по лестнице вместо лифта) и улучшить рацион, достаточно будет всего 5 дополнительных минут сна.

Даже крошечные изменения во всех трех сферах одновременно имеют огромный накопительный эффект в долгосрочной перспективе.

Ранее эксперты рассказали, как питание влияет на уровень энергии и ясный ум. По словам специалистов, поддержать организм можно без радикальных диет или сложных схем. Достаточно немного внимания к простым, но системным вещам.

