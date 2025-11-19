- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 2 мин
Как психические расстройства меняют мозг: ученые сделали впечатляющее открытие
Ученые выяснили, какие участки страдают больше, и почему открытие может изменить подход к лечению психических расстройств у молодежи.
Новые результаты масштабного международного исследования показали: тревожность, депрессия, СДВГ и расстройство поведения — настолько разные по проявлению, но вызывают подобные структурные изменения в мозге детей и подростков.
Об этом пишет издание The Independent.
Ученые из Университета Бата проанализировали почти 9 тысяч МРТ-сканов, половина которых принадлежала молодым людям с диагностированными психическими расстройствами. Во всех четырех случаях исследователи зафиксировали уменьшение площади поверхности в участках мозга, отвечающих за:
эмоциональную обработку,
реакцию на угрозы,
осознание состояния собственного тела.
«Расстройства разные, но мозг реагирует похоже» — ученые
Руководитель исследования, доктор Софи Тауненд, отметила:
«Несмотря на внешние различия, четыре наиболее распространенных детских и подростковых расстройства демонстрируют очень похожие изменения мозга. Это открывает возможность создания методов лечения, эффективных сразу для нескольких состояний».
Еще одна неожиданность — минимальные отличия между мальчиками и девочками. Хотя ранее считалось, что пол может влиять на структуру мозга при различных расстройствах, обширное международное исследование этого не подтвердило.
Профессор Стефан Де Брито добавил, что половые отличия в распространенности заболеваний, вероятно, объясняются не изменениями мозга, а другими факторами: средой, стрессами детства или условиями воспитания.
Самое масштабное исследование в мире
Работа выполнена при участии 68 научных групп из 5 континентов, входящих в Консорциум ENIGMA — крупнейшую глобальную сеть, изучающую мозг и его структуру.
Какие именно расстройства исследовали
Впервые одновременно изучались четыре самых распространенных детских психических состояния:
Генерализованное тревожное расстройство — хроническая тревога, проблемы со сном, чрезмерное волнение.
Депрессия — длительная грусть, потеря интереса, беспокойство, влияющее на жизнь.
СДВГ — импульсивность, невнимательность, гиперактивность.
Расстройство поведения — агрессия, нарушение правил, склонность к обману и разрушительному поведению.
Исследователи отмечают: общие изменения в мозге свидетельствуют о необходимости нового подхода к диагностике и лечению, который учитывает не только отдельное расстройство, но и пересечение различных психических состояний у детей и подростков.
Напомним, ранее ученые открыли животное, имеющее нейронную систему, похожую на мозг, но распределенное по телу.