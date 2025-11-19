ТСН в социальных сетях

Как психические расстройства меняют мозг: ученые сделали впечатляющее открытие

Ученые выяснили, какие участки страдают больше, и почему открытие может изменить подход к лечению психических расстройств у молодежи.

Мозг

Мозг / © Associated Press

Новые результаты масштабного международного исследования показали: тревожность, депрессия, СДВГ и расстройство поведения — настолько разные по проявлению, но вызывают подобные структурные изменения в мозге детей и подростков.

Об этом пишет издание The Independent.

Ученые из Университета Бата проанализировали почти 9 тысяч МРТ-сканов, половина которых принадлежала молодым людям с диагностированными психическими расстройствами. Во всех четырех случаях исследователи зафиксировали уменьшение площади поверхности в участках мозга, отвечающих за:

  • эмоциональную обработку,

  • реакцию на угрозы,

  • осознание состояния собственного тела.

«Расстройства разные, но мозг реагирует похоже» — ученые

Руководитель исследования, доктор Софи Тауненд, отметила:

«Несмотря на внешние различия, четыре наиболее распространенных детских и подростковых расстройства демонстрируют очень похожие изменения мозга. Это открывает возможность создания методов лечения, эффективных сразу для нескольких состояний».

Еще одна неожиданность — минимальные отличия между мальчиками и девочками. Хотя ранее считалось, что пол может влиять на структуру мозга при различных расстройствах, обширное международное исследование этого не подтвердило.

Профессор Стефан Де Брито добавил, что половые отличия в распространенности заболеваний, вероятно, объясняются не изменениями мозга, а другими факторами: средой, стрессами детства или условиями воспитания.

Самое масштабное исследование в мире

Работа выполнена при участии 68 научных групп из 5 континентов, входящих в Консорциум ENIGMA — крупнейшую глобальную сеть, изучающую мозг и его структуру.

Какие именно расстройства исследовали

Впервые одновременно изучались четыре самых распространенных детских психических состояния:

  • Генерализованное тревожное расстройство — хроническая тревога, проблемы со сном, чрезмерное волнение.

  • Депрессия — длительная грусть, потеря интереса, беспокойство, влияющее на жизнь.

  • СДВГ — импульсивность, невнимательность, гиперактивность.

  • Расстройство поведения — агрессия, нарушение правил, склонность к обману и разрушительному поведению.

Исследователи отмечают: общие изменения в мозге свидетельствуют о необходимости нового подхода к диагностике и лечению, который учитывает не только отдельное расстройство, но и пересечение различных психических состояний у детей и подростков.

Напомним, ранее ученые открыли животное, имеющее нейронную систему, похожую на мозг, но распределенное по телу.

