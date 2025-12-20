Как распознать психопата "между строк": какие признаки в сообщениях являются сигналом тревоги

Фото иллюстративное / © Getty Images

Ваш стиль общения в мессенджерах может рассказать о вас гораздо больше, чем вы себе думаете. Современные исследования в области цифровой психологии свидетельствуют: то, как именно вы формулируете предложения, какую пунктуацию выбираете и с какой скоростью отправляете сообщения, является прямым отражением вашей личности.

Об этом пишет Daily Mail.

Ученые утверждают, что специфическая манера написания текстов может стать ключом к выявлению так называемых «темных черт» характера — макиавеллизма, нарциссизма и психопатии.

По словам психолога Шарлотты Энтвистл из Ливерпульского университета, расстройство личности можно выявить через повседневное употребление слов.

«Будь то быстрое текстовое сообщение, длинное электронное письмо, непринужденный разговор с другом или комментарий онлайн, слова, которые люди выбирают, незаметно раскрывают более глубокие закономерности в том, как они думают, чувствуют и относятся к другим», — пояснила она.

Например, если во время переписки человек постоянно употребляет бранные слова, это должно насторожить. Так же красным флажком может быть регулярное выражение ненависти к различным вещам.

«Те, кто имеет темные черты характера, часто используют более враждебную, негативную речь, применяя немало бранных слов и слов, вызывающих гнев, таких как «ненавижу» или «злой», — пояснила Энтвистл.

Темные черты личности объединены в концепцию «Темной триады», в которую входят:

макиавеллизм — манипуляции, цинизм, эгоизм и обман;

нарциссизм — грандиозность, гордость, эгоизм и отсутствие эмпатии;

психопатия — антисоциальное поведение, импульсивность, бессердечность и безжалостность;

садизм — жестокость для удовольствия или доминирования, направленная на причинение страданий.

«Многие люди, с которыми вы встречаетесь — на работе, во время свиданий или в интернете — могут демонстрировать менее заметные трудности, такие как колебания настроения, негатив, жесткое мышление или такие черты как манипуляция и бессердечность», — пояснила психолог.

Энтвистл отмечает, что словесные паттерны (поведенческие шаблоны — Ред.) могут выявить проблемы задолго до их проявления в поведении.

«Наблюдение этих закономерностей помогает нам лучше понимать окружающих, поддерживать тех, кто может иметь трудности, и безопасно двигаться в социальной жизни — онлайн и офлайн — с большей осознанностью», — пояснила она.

В качестве примера, Энтвистл приводит личные письма серийного убийцы Джека Унтервегера. Их анализ выявил чрезвычайно высокий уровень эгоцентрической речи (я, мне) и заметно безразличный эмоциональный тон.

Психолог подчеркивает, что в повседневных ситуациях — на свиданиях, в дружбе, онлайн-общении — распознавание моделей враждебности, крайнего негатива и задержка эмоциональной реакции может помочь выявить ранние признаки темных черт, таких как психопатия или нарциссизм.

«Например, заметно большое использование самореференций (я, мне), слов гнева (ненавижу, злой) и бранных слов в сочетании с отсутствием терминологии, указывающей на социальную связь (мы, нас, наш), могут быть важными языковыми паттернами, на которые стоит обратить внимание», — отметила Энтвистл.

