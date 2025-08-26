Как распознать телефонных мошенников: главные "красные флажки"

Как распознать телефонных мошенников онлайн: главные "красные флажки" / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Интернет-мошенники постоянно совершенствуют методы обмана, используя звонки, электронные письма и текстовые сообщения. Однако избежать их ловушек можно, соблюдая несколько простых правил.

Об этом пишет tomsguide.com.

Мошеннические сообщения часто содержат подозрительные ссылки и другие признаки, вызывающие у вас сомнения:

Реклама

Орфографические и грамматические ошибки. Неграмотное написание — один из самых очевидных признаков фейкового сообщения.

Подозрительные запросы. Легитимные компании и банки никогда не потребуют личную информацию (например, данные учетной записи) через текстовые сообщения.

Необычный номер. Следует проверить номер телефона отправителя в Google, а также обратить внимание на его длину — обычно необычно длинные номера являются признаком мошенничества.

Современные мошенники могут подделывать номера, чтобы придать им официальный вид. Поэтому эксперты по безопасности советуют никогда не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений. Вместо этого лучше самостоятельно связаться с компанией или банком, чтобы проверить полученную информацию или войти в систему с другого устройства. Также никогда не передавайте никому одноразовые коды доступа.

Напомним, хакеры по группировке ShinyHunters сломали базу данных Google из-за облачной платформы Salesforce, поставив под риск миллиарды аккаунтов Gmail. Известно, что злоумышленники обманом заставили сотрудника поделиться логином и паролем.

В Украине зафиксирована новая волна киберпреступности: мошенники распространяют поддельные электронные письма, выдавая себя за военнослужащих и сотрудников Национального университета обороны Украины.

Недавно компания Google выпустила экстренное предупреждение из-за серьезной уязвимости в браузере Chrome, потенциально угрожающей миллиардам пользователей. Эта ошибка может позволить хакерам перезаписать важные данные на ваших компьютерах, планшетах и смартфонах.