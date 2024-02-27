Как распознать высокий интеллект: неожиданные признаки развитых умственных способностей

Последние исследования ученых пришли к выводу, что некоторые привычки и предпочтения человека указывают на наличие высокого интеллекта.

Ученые, исследующие умственную деятельность человека, утверждают, что весомыми показателями развитого интеллекта является способность разговаривать с собой и склонность к уединению.

Об этом сообщило издание Business Insider.

Результаты научных исследований указывают на то, что когда человек разговаривает сам с собой, ему удается лучше структурировать свои мысли. А это, в свою очередь, улучшает развитие интеллектуальных способностей.

К тому же умные люди чаще всего оказываются интровертами, находящими удовольствие в одиночестве. И хотя отшельниками становятся не все интеллектуалы, большинство из них очень тщательно выбирают круг людей, с которыми общаются. Как утверждают исследователи, склонность к уединению свидетельствует также о высоком уровне самоконтроля и способности к глубоким рефлексиям.

Третий важный признак высокого интеллекта – хорошее чувство юмора. При этом шутки интеллектуалов заставляют не только смеяться, но и задумываться. С другой стороны, такое чувство юмора время от времени может быть очень острым и балансировать на грани сарказма либо цинизма.

Результаты исследований также выявили несколько дополнительных признаков высокого интеллекта:

жажда новых знаний;

отсутствие страха перед неизвестным;

высокая адаптивность к изменениям в жизни;

способность к сочувствию;

размышления о великом и вечном.

Исследования также обнаружили, что большинство людей с высоким интеллектом – совы, умственная активность которых повышается в вечернее время.

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