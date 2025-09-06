Как развлекались дети 700 лет назад: археологи нашли мастерскую с игрушками XIV века (фото)

игрушки / © arkeonews.net

Реклама

В немецком городе Фрайбург археологисовершили сенсационное открытие: они обнаружили средневековую мастерскую, специализировавшуюся на изготовлении глиняных игрушек. Находка, датируемая началом XIV века, открывает новые, малоизвестные страницы из повседневной жизни горожан почти 700 лет назад.

Об этом сообщает портал ArkeoNews.

Раскопки проводятся на участке площадью около 4000 квадратных метров, где должен быть построен новый комплекс с подземным паркингом. По словам археологов из Государственного управления по охране памятников, это одно из самых значимых открытий в регионе за последние десятилетия.

Реклама

«Под руинами XX века мы нашли нетронутые пешеходные поверхности начала XIII века. Это дает уникальную возможность заглянуть в тщательно спланированный средневековый пригород Фрайбурга», — отметил доктор Бертрам Ениш.

Особое впечатление на исследователей произвели гончарные печи XIII-XIV веков. В одной из них нашли более 40 фрагментов небольших глиняных фигурок. Среди них — женщины в головных уборах, мужчины в колпаках, лошади и даже матери с детьми на руках.

По словам археологов, это доказывает, что один мастер в начале XIV века специализировался именно на изготовлении игрушек. Это настоящая сенсация для истории города, поскольку такие находки — редкость.

Руководитель раскопок Бенджамин Хамм подчеркнул эмоциональную ценность этих артефактов: «Они трогают нас, потому что являются олицетворением игры. Несмотря на войны, болезни и конфликты, в жизни средневековых людей оставалось место для детской радости».

Реклама

Находки также свидетельствуют о высоком уровне городской планировки. Сначала была проложена уличная сеть, затем участки делились стенами, а отдельная зона отводилась для ремесленных мастерских, вероятно, как мера пожарной безопасности. Это свидетельствует об очень организованной застройке.

Эти работы являются так называемыми «спасательными раскопками», которые проводятся перед началом строительства. Археологи имеют ограниченное время, чтобы задокументировать и сохранить найденное. По словам Ениша, такие артефакты, показывающие повседневную жизнь, не зафиксированную в письменных источниках, напоминают, что история состоит не только из событий великих правителей, но и из обычных людей и их семей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Израиле была обнаружена древняя мастерская, в которой 5500 лет назад упомянутые в Библии хананеи занимались изготовлением чрезвычайно острых лезвий. Эта находка подтверждает высокое общественное развитие этого народа, жившего в Земле Обетованной до израильтян.