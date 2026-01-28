Как рождается иней и почему он сияет ярче снега: природа ледяной магии

Иней возникает благодаря процессу десублимации сразу из водяного пара в воздухе

Зимние утренники часто дарят нам сказочные пейзажи, покрывая ветки деревьев и траву серебристым налетом. Иней кажется привычным атрибутом зимы, но с точки зрения физики – это настоящее чудо, ведь это единственный вид льда , который «рождается» без воды.

Об этом рассказал канал "Характерник" в TikTok и метеорологи.

Как пар становится кристаллом

Распространенный миф утверждает, что сначала выпадает роса, а затем она замерзает. Это ошибка. Как объясняют эксперты британской метеорологической службы Met Office, процесс образования инея называется десублимацией (или осаждением).

Когда водяной пар в воздухе касается поверхности, температура которой ниже точки замерзания, она мгновенно превращается в твердый лед. То есть стадия жидкой воды полностью отсутствует. Именно поэтому кристаллы инея имеют такую нежную, узорчатую структуру, напоминая папоротник, хвою или перья.

Этот процесс настолько уникален, что в авиации иней выделяют в отдельную категорию опасности. Как отмечается в отчетах по авиационной безопасности, коварство инея – в его структуре. В отличие от гладкого льда, эти «пушистые» кристаллы создают шероховатую поверхность, работающую как наждак для воздушного потока. Это критически нарушает аэродинамику и может привести к падению самолета, поэтому пилотам строго-настрого запрещено взлетать даже с тончайшим слоем такой «красоты» на крыльях.

Почему иней сияет ярче снега

Автор видео обращают внимание на интересный оптический эффект: при свете полнолуния иной выглядит значительно ярче обычного снега.

Секрет кроется в структуре. Снег – это хаотическое накопление снежинок, рассеивающих свет во все стороны. Кристаллы инея растут упорядоченно и работают как микроскопические зеркала или угольниковые отражатели.

Физики называют это явление «обратным рассеянием» – свет отражается почти точно назад к источнику. Поэтому, если вы стоите спиной к луне, покрытые инеем деревья кажутся светящимися изнутри.

Исчезновение без следов

Еще одна загадка инея – его способность исчезать, не оставляя мокрых пятен. Этот процесс называется сублимацией .

Как отмечает Геологическая служба США ( USGS ), лед может переходить непосредственно в газообразное состояние, если воздух сух и на кристаллы попадают солнечные лучи. Именно поэтому в морозный солнечный день иней может просто испариться из веток, так и не превратившись в воду.

Иней или замерзшая роса

Важно не путать эти два явления, ведь они имеют разную природу:

Иней: образуется из пара (газ → твердое тело). Имеет вид иголок или легко осыпающихся кристаллов.

Замерзшая роса: образуется из воды (газ → жидкость → твердое тело). Выглядит как твердые, прозрачные крепко держащиеся на поверхности капли льда.

По данным Национальной метеорологической службы США, настоящий иней формируется лишь в тихие, ясные ночи, когда тепло быстро покидает землю, позволяя поверхностям остыть ниже точки замерзания воздуха.

Напомним, украинские полярники показали удивительные явления в Антарктике , которые называют «снежными пончиками» и «ледяными блинами». Исследователи раскрыли механизм образования этих зрелищных природных скульптур.