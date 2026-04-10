Как семейное положение влияет на риск развития рака: исследование

Семейное положение может влиять не только на эмоциональное благополучие, но и на риск развития онкологических заболеваний.

Это подтвердило новое масштабное исследование, выявившее существенные различия между людьми в браке и теми, кто никогда не состоял в браке, передает New York Post.

В работе, проведенной под руководством Пауло Пиньейра из Комплексного онкологического центра имени Сильвестра при Университете Майами, было проанализировано более 4 миллионов случаев рака среди более 100 миллионов человек в 12 штатах США за период 2015-2022 годов.

Участников в возрасте от 30 лет разделили на две основные группы: тех, кто состоит или состоял в браке (включая разведенных и овдовевших), и тех, кто никогда не женился. В общей сложности около 20% участников принадлежали ко второй категории.

Результаты показали, что люди, никогда не состоявшие в браке, имеют значительно более высокий риск развития рака в течение жизни. При этом для видов рака, где существуют эффективные программы скрининга — в частности, рака молочной железы, щитовидной железы и простаты — разница была менее заметной.

Зато для заболеваний, связанных с образом жизни, разрыв оказался значительно большим. Речь идет о факторах риска, таких как курение, чрезмерное употребление алкоголя и инфекции, передающиеся половым путем.

В частности, у мужчин, которые никогда не были женаты, частота рака анального канала была примерно в пять раз выше, чем у женатых. У женщин, не состоящих в браке, риск развития рака шейки матки был почти втрое выше.

Оба эти заболевания тесно связаны с вирусом папилломы человека, который передается половым путем и может быть в значительной степени предотвращен благодаря вакцинации.

Исследователи также обратили внимание на другие факторы. Например, у замужних женщин чаще есть дети – это так называемый паритет, который может снижать риск некоторых видов рака, в частности эндометрия и яичников.

Важную роль могут играть и социально-экономические аспекты: женатые люди обычно имеют большую финансовую стабильность, эмоциональную поддержку и чаще придерживаются рекомендаций врачей.

Интересно, что разница в рисках зависела и от пола. У мужчин, которые никогда не были женаты, вероятность развития рака была примерно на 70% выше, чем у женатых. У женщин этот показатель оказался еще больше — около 85%.

Эти результаты частично противоречат предварительным представлениям, согласно которым именно мужчины получают больше пользы для здоровья от брака.

Исследование также выявило отличия в зависимости от расовой принадлежности. Например, среди темнокожих мужчин самый высокий уровень заболеваемости наблюдался у тех, кто никогда не был женат, тогда как у женатых представителей этой группы показатели были даже ниже, чем у женатых белых мужчин.

Отдельно подчеркивается, что люди в браке чаще получают диагноз на ранних стадиях и имеют более высокие шансы на выживание. Вероятно, это связано с наличием поддержки, лучшим доступом к медицинской помощи и дисциплиной в лечении.

Впрочем, ученые отмечают: брак сам по себе не гарантирует защиту от рака.

«Это значит, что если вы не в браке, вам следует уделять особое внимание факторам риска рака, проходить необходимые обследования и следить за состоянием своего здоровья», — отметил Фрэнк Пенедо.

Он также добавил, что результаты исследования подчеркивают важность адаптации профилактических программ с учетом семейного положения.

В то же время, исследование имеет определенные ограничения. Например, люди, ведущие более здоровый образ жизни, могут чаще вступать в брак, что влияет на результаты. Кроме того, в выборку не входили люди, которые не состоят в браке, но имеют стабильные отношения.

Тем не менее, ученые считают полученные данные важными для понимания роли социальных факторов в формировании риска онкологических заболеваний.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что социальные факторы, такие как семейное положение, могут служить важными маркерами риска рака на популяционном уровне", - подытожил Пиньейру.

