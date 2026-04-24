Как создать надежный пароль: эксперты рассказали, как хакеры взламывают ваши аккаунты за секунды и что с этим делать

От онлайн-банкинга до аккаунтов в социальных сетях — сегодня каждый из нас ежедневно использует десятки разных паролей. Однако халатность при авторизации может привести к серьезным проблемам с кибербезопасностью.

Об этом пишет Daily Mail.

Национальный центр кибербезопасности (NCSC), подразделение британской разведки GCHQ, объявил о пересмотре многолетней практики. Специалисты советуют людям прекратить полагаться на пароли и использовать вместо них ключи доступа (passkeys).

Джейк Мур, глобальный советник по кибербезопасности компании ESET, объясняет: «Они действительно прокладывают путь к удалению паролей, которые по-прежнему остаются небезопасными».

«Одной из самых больших ошибок остается повторное использование одного пароля для разных сайтов. „Когда люди используют один и тот же пароль на нескольких ресурсах, утечка данных на одной платформе дает киберпреступникам ключ ко всем другим вашим аккаунтам“, — предостерегает Мур.

Несмотря на оговорку, список самых популярных паролей годами возглавляют комбинации «123456», «qwerty» и «password». Также эксперты не рекомендуют использовать личную информацию: даты рождения, имена домашних любимцев или названия футбольных команд.

«Преступники имеют доступ к программному обеспечению, которое мгновенно берет на себя тысячи вариантов. Если вы просто заменяете букву 'о' на ноль, хакерам не составит труда это раскусить», — говорит эксперт.

Как создать «непробиваемый» пароль сегодня

Специалисты Which? советуют вместо коротких слов использовать длинные кодовые фразы — бессмысленные сочетания слов, например, «синие собаки ходят задом вперед». Это значительно усложняет работу хакерских программ.

Основные советы для вашей безопасности:

Используйте уникальный пароль для каждого сайта.

Не записывайте пароли на бумаге — используйте онлайн-менеджеры паролей (Google Password, Bitwarden и т.д.).

Настройте двухфакторную аутентификацию.

Возможно ли будущее без паролей

Наибольший уровень защиты сейчас обеспечивают ключи доступа (passkeys). Это «цифровые штампы», которые не нужно запоминать. Они создаются самим устройством и требуют биометрии — отпечатка пальца или распознавание лица.

«Ключ хранится на устройстве, его почти невозможно перехватить. Даже если сайт сломают, хакеры получат только 'открытые ключи', которые без вашего устройства и отпечатка пальца совершенно бесполезны», — объясняют в NCSC.

Директор по национальной устойчивости NCSC Джонатан Эллисон подытожил: «Переход на ключи доступа является важным шагом. Это то, что каждый может сделать уже сегодня, чтобы быть готовым к современным и будущим киберугрозам». Пока такую технологию уже внедрили Apple, Google, Microsoft, PayPal и eBay.

Напомним, специалисты по кибербезопасности обнаружили новый троян Sturnus для Android, использующий функции доступности для получения полного контроля над смартфоном и способный читать даже шифрованные сообщения в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Signal.

По данным экспертов MTI Security, вредоносное программное обеспечение распространяется из-за установки APK-файлов из непроверенных источников, минуя официальный магазин Google Play.

После установки троян может отслеживать интерфейс устройства в режиме реального времени, перехватывать нажатие кнопок, считывать пароли при вводе и создавать фальшивые входные экраны для кражи банковских данных.

Кроме этого, Sturnus способен маскироваться под обновление Android или популярные системные программы, в том числе фейковую версию браузера Google Chrome, что позволяет ему незаметно получить права администратора.

Специалисты отмечают, что основным способом защиты является не устанавливать APK-файлы из непроверенных источников. В Google сообщили, что в официальном Google Play зараженных приложений не обнаружено, а пользователи с активной системой Google Play Protect защищены от известных версий этого трояна.