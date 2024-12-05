Как спасти астронавта на Луне: NASA готово заплатить за идеи 45 тысяч долларов

Исследование космоса — опасное дело, особенно когда речь идет о таких хрупких живых организмах как люди. Поэтому Американское космическое агентство (NASA) ищет новые идеи, которые помогут спасти жизнь астронавта в случае критической ситуации на Луне.

Об этом сообщил портал Universe Today.

"NASA всегда серьезно относится к безопасности своих астронавтов. Поэтому, готовясь к следующему большому рывку в пилотируемом исследовании космоса, миссии Artemis, оно ищет решения для потенциально катастрофических ситуаций, которые могут возникнуть", – говорится в статье.

Одной из таких катастроф может стать ситуация, когда один из астронавтов миссии не сможет самостоятельно передвигаться. Тогда единственным, кто потенциально может его спасти и вернуть на посадочный модуль, будет его напарник-астронавт. Проблема заключается в том, что одному астронавту в громоздком скафандре будет как минимум сложно просто нести на себе другого человека, тоже в полной экипировке.

Но NASA решило подойти к этому вопросу как к вызову и попросить мировую общественность предложить креативные идеи, как организовать спасательную миссию одного астронавта другим. Как минимум три лучших решения проблемы будут вознаграждены денежной премией.

Конкурс "Безопасность на Южном полюсе: проектирование системы спасения на Луне NASA" был объявлен 14 ноября и принимает заявки до 23 января 2025 года через портал HeroX для публичных конкурсов. Общий бюджет конкурса – 45 тысяч долларов США, из которых победитель получит 20 000. Оставшийся призовой фонд будет распределен между несколькими участниками, чьи идеи будут достойны внимания и дальнейшей разработки.

Какие идеи ищет NASA

От соискателей конкурса в NASA ждут проектный документ для системы, способной перемещать полностью экипированных астронавтов по крайней мере на два километра вверх по 20-градусному склону без присоединения к марсоходу в суровых условиях южного полюса Луны.

"Астронавт, одетый в новый скафандр Axiom Extravehicular Mobility Suit, специально разработанный для миссий Artemis, будет весить около 343 кг. Однако лунная гравитация составляет всего лишь 1/6 от земной, поэтому будет ощущаться, что он весит 57 кг. Это все еще много для того, чтобы нести такой груз, но уже гораздо более управляемо", – объясняется в статье.

То есть теоретически эта задача решаема, хотя и сложна. Во-первых, нести человека, потерявшего сознание, просто неудобно. Это "негабаритный груз", довольно тяжелый и относительно "хрупкий". Так что эта работа — дело техники.

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Во-вторых, астронавтам на южном полюсе Луны придется избегать многих опасностей. Одна из них – экстремальные температуры от +54°C днем ​​до –203°C ночью. Поэтому любые используемые материалы, особенно в электронике, должны выдерживать такие резкие температурные перепады.

Еще одна опасность – острый как бритва лунный реголит (поверхностный слой сыпучего лунного грунта), который, вероятно, создаст большие проблемы для большинства известных людям транспортных систем. А передвижение по местности, испещренной кратерами и гигантскими валунами, когда все время приходится уклоняться от микрометеоритов, добавляет как сложности самой спасательной операции, так требований для спасательного оборудования.

В жюри конкурса будет целая группа экспертов, в том числе несколько инженеров NASA. Они будут оценивать проекты по нескольким критериям:

общая масса;

простота использования;

степень влияния на конструкцию скафандра.

При этом условия конкурса не ставят перед участниками задачи диагностики и лечения пострадавшего астронавта во время спасательной операции.

Напомним, ученые впервые исследовали образцы почвы, привезенные с обратной стороны Луны. Анализ показал, что Луна подвергалась активным вулканическим процессам в течение миллиардов лет

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