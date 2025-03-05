Как сперма связана с продолжительностью жизни мужчин – исследование

Ученые заявили, что мужчины с лучшим качеством спермы живут на три года дольше.

Мужчины с лучшим качеством спермы могут жить на три года дольше, чем их сверстники с более медленными сперматозоидами.

Об этом пишет Daily Star.

Ученые проанализировали данные о качестве спермы почти 80 000 мужчин, за которыми наблюдали в течение 50 лет. Они обнаружили, что мужчины с более чем 120 миллионами подвижных сперматозоидов – сперматозоидов, которые могут двигаться или плавать – могут рассчитывать прожить на два-три года дольше, чем те, у кого меньше 5 миллионов подвижных сперматозоидов.

Это "знаковое" исследование является наибольшим из изучавших связь между качеством спермы и смертностью.

Исследования возглавили доктор Лерке Прискорн, старшая научная сотрудница, и доктор Нильс Йоргенсен, главный андролог, оба работающих в отделении роста и репродукции в Университетской больнице Копенгагена.

Они проанализировали данные 78284 мужчин, которые прошли оценку качества спермы в рамках обследования на бесплодие. Это означало, что качество спермы у мужчин варьировалось от очень хорошего до полного отсутствия сперматозоидов.

Оценка качества спермы содержала объем спермы, концентрацию сперматозоидов и часть сперматозоидов, которые были подвижными и имели нормальную форму.

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"Предыдущие исследования предполагали, что мужское бесплодие и низкое качество спермы могут быть связаны со смертностью", — говорит доктор Прискорн. "Мы провели это исследование, чтобы проверить гипотезу и вместе с тем получить абсолютную оценку того, насколько качество спермы влияет на продолжительность жизни мужчины, а также понять, могут ли заболевания, диагностированные до оценки качества спермы, объяснить некоторые из выявленных связей. Мы рассчитали ожидаемую продолжительность жизни мужчин в зависимости от качества их спермы и обнаружили, что мужчины с самым лучшим качеством могут рассчитывать прожить в среднем на два-три года дольше, чем мужчины с самым низким качеством спермы. В абсолютном выражении мужчины с общим количеством подвижных сперматозоидов свыше 120 миллионов жили на 2,7 года дольше мужчин с общим количеством подвижных сперматозоидов от 0 до 5 миллионов. Чем ниже качество спермы, тем меньше продолжительность жизни".

Она объяснила, что эта связь не объясняется никакими заболеваниями за 10 лет до оценки качества спермы или уровня образования мужчин.

Команда исследователей предполагает, что низкое качество спермы может указывать на наличие других основных факторов, влияющих на фертильность и состояние здоровья. Как следствие может существовать потенциал для выявления проблем со здоровьем одновременно с исследованием качества спермы у мужчин.

Доктор Йоргенсен сказал: "Нам нужно лучше понять связь между качеством спермы и общим состоянием здоровья мужчин. Однако это исследование показывает, что мы можем определить подгруппы мужчин с ухудшенным качеством спермы, которые на первый взгляд здоровы, но имеют повышенный риск развития определенных заболеваний в дальнейшей жизни. Таким образом, оценка фертильности, обычно проводимая в относительно молодом возрасте, позволит выявить и уменьшить риски других проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе".

Предстоящие исследования могут содержать анализ того, связано ли низкое качество спермы с более ранними смертями от определенных причин, таких как рак или сердечные заболевания, отмечает команда.

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